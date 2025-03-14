الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.

رؤية الميت في المنام

وسأل طالب: هل لما حد يموت، وحد متعلق بيه، ويشوفه في المنام فرحان، ده يدل على إيه؟

ورد د. جمعة: على أنه بخير، وأن الله، سبحانه وتعالى، رحمه.

هل هناك تواصل بين الموتى؟

وطرح شاب سؤالا: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟

وأجاب الدكتور جمعة: طبعا، بيتواصلوا مع بعض، وبيتكلموا مع بعض، وبيتساهروا مع بعض، بيسألو الروح اللي طالعة جديدة: احنا كان عندنا قطة راحت فين؟ وهكذا؟

شفاعة الرسول.. كيف؟

وسأل زميله: الرسول، عليه الصلاة والسلام، ها يشفع لنا ازاي يوم القيامة؟

وأجاب علي جمعة: بأنه يتوسل إلى الله لما هانروح له، نقول له: يا رسول الله، احنا لنا 500 سنة بنتحاسب.. تعبنا خلاص، فنعمل إيه؟!

هانروح لآدم وبعدين نوح وإبراهيم وعيسى وموسى.. كلهم يقولوا: لستُ أنا.. لستُ أنا، فيذهب النبي فيسجد يوم القيامة عند العرش، فيلهمه الله بمحامد كثيرة لم يلهمها لأحد من قبله.. وبعيدن يقول: يا محمد، اشفع تُشَفَّع وقل تُسْمع.. فيدعو الله أن يخفف هذا اليوم، بدل: "إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه"، فيبقى 500 بس.. الناس كلها تبقى مستفيدة من حضرة النبي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وسأل شاب: إيه الحاجات اللي بيحس بها الإنسان قبل ما يموت؟

أجاب جمعة: ولا حاجة، على حسب.. فيه ناس بتموت موت الفجأة مش بيحس بحاجة، وفيه ناس تحس إن الأجل قرَّب، وفي بيحس بالقلق، وفيه ناس ما تحسش.. مش ضروري إن الإنسان يحس بكل حاجة.

ليه الناس بتخاف من الموت؟!

وسأله طالب: ليه الناس بتخاف من الموت؟

فرد قائلا: بيني وبينك، وما تقولش لحد؟ عندهم عباطة؛ لأنك لو عرفت الحقيقة إنك ها تأتي على كريم، سبحانه وتعالى، مكنتش خفت.

ثم سأل: الناس بتخاف من الحساب؟

جمعة: تخاف من الحساب لما تكون مسيء.. لما تبقى تركت الصلاة، والصيام، والحج وأنت قادر عليه، والزكاة وانت غني.. ساعتها تخاف الحساب، ويجب على الإنسان أ، يعرف هذا.

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