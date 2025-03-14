علي جمعة: الروح تنزل في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ولهذا السبب يصرخ المولود

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.

وقال علي جمعة: نتكلم عن شيء من الحضور، وعن شيء من الغياب، الغيب والشهادة، ونتكلم على جهة الخصوص، في العلاقة بين الأحياء الذين لم يأتِ أجلُهم بعد، وبين من سبقونا إلى الله، سبحانه تعالى، الذين رحلوا من الحياة الدنيا بعد أن مَنَّ الله عليهم بالحياة والتكليف والتشريف. العلاقة بين الحي والميت.

متى تنزل الروح في الجنين؟

وأجمعت الأديان على أن الإنسان خُلِق من جسدٍ دخلت فيه روح. وعندنا في الإسلام أن هذه الروح تنزل إلى ذلك الجسدِ، بعد انتهاء الشهر الرابع من الحمل.. يعني في حالة كونه جنينًا في بطن أمه.. تمضي الشهور؛ الأول والثاني والثالث والرابع، ويتم 120 يوما.. 4 شهور ويوم واحد يكون الجنين قد نزلت فيه الروح.

"الحياة النباتية"

وكشف علي جمعة أن بعض العلماء يتساءلون: ولكننا نشاهد حركة في الجنين منذ اليوم الأول إلى الـ120 يوما.. هذه الحركة يسميها الفقهاء بـ"الحياة النباتية".. الجنين ينمو كما ينمو النبات ولكن ليس فيه روح.

الروح ينزلها الله في عالم الحيوان، سواء كان الإنسان أو البهائم.. والفرق بين الإنسان والبهيمة العقل، أن الله أعطى للإنسان عقلا يختار به، ولم يعطِ للبهيمة هذا العقل، ولذلك عندها مخ، ولكن ليس عندها ذاكرة، ولا تفكر، ولا استرجاع، ولا ربط للأشياء بعضها ببعض.. هي تنظر وتتعامل مع الموقف الآن.

أما الإنسان فيربط ويخطط ويدبر ويجعل هذا مع هذا، ويستنبط أمورا لا تستطيع البهيمة في عالم الحيوان أن تصل إليها، فيما يصل الإنسان إليها بالعقل، فالعقل سُمِّي كذلك لأنه يعقل الإنسان عن الخطأ.. لما الإنسان يفكر أنه يرتكب الخطأ فيردعه، ويقول له: هذا خطأ وهذا عيبٌ، وغلط، فيرتدع عن هذا.. هذا الجسد، والبعض يسميه "الناسوت"، دخلت فيه الروح، والروح دخلت فيها النفس: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها".

لهذا يصرخ المولود

وقال المفتي الأسبق: عندما يستهل الطفل صارخا، أول ما يواجه الحياة، يتنفس، وهذا النفس يدخل، ويريد أن يخرج فيبكي ويصرخ.. فهذا نسميه يستهل حياته صارخا.. فإذا استهل الطفل صارخا عرفنا أن به جسد بداخله روح، وبداخله نفس.. النفس تصعد من هذا الكائن وتعود، فإذا خرجت النفس فنحن في حالة النوم، إذا عادت النفس فنحنُ قد استيقظنا.. الروح بداخلها النفس، إذا خرجت فالإنسان قد مات، إذا دخلت فالإنسان قد حيا مرة أخرى.

الله يتكلم عن عموم الروح، فيقول: "ومن ورائهم برزخٌ إلى يومِ يُبعثون"، أي لا تستطيع الروح أن تعود مرة أخرى إلى الجسد، في عموم الخلق.. في سُنَّة الله.



واستطرد: إلا أن الله، سبحانه وتعالى، قد يُحدث بعضَ المعجزات، فيحيا الميت بعد وفاته: "فأماته الله مئة عام ثم بعثه".. أرجع الله الروح في بعض الأجساد فألف "ابن أبي الدنيا" كتابا أسماه: "من عاشوا بعد الموت"، في أولئك الذين بعثهم الله، سبحانه وتعالى، مرة أخرى.



فقوله تعالى: "ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون"، معناها في الغالب الأعم إنما حدث هذا في بعض الأفراد على سبيل المعجزة.



ويسأل كثير من الناس حول العلاقة بيننا وبين تلك الأرواح التي هي في البرزخ عند جميع الأديان.

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