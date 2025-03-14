شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.

وقال د. علي جمعة: نتكلم عن شيء من الحضور، وعن شيء من الغياب، الغيب والشهادة، ونتكلم على جهة الخصوص، في العلاقة بين الأحياء الذين لم يأتِ أجلُهم بعد، وبين من سبقونا إلى الله، سبحانه تعالى، الذين رحلوا من الحياة الدنيا بعد أن مَنَّ الله عليهم بالحياة والتكليف والتشريف. العلاقة بين الحي والميت.



هل هناك تواصل بين الموتى؟

وطرح شاب سؤالا: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟

وأجاب الدكتور جمعة: طبعا، بيتواصلوا مع بعض، وبيتكلموا مع بعض، وبيتساهروا مع بعض، بيسألو الروح اللي طالعة جديدة: إحنا كان عندنا قطة راحت فين؟ وهكذا؟

شفاعة الرسول.. كيف؟

وسأل زميله: الرسول، عليه الصلاة والسلام، ها يشفع لنا ازاي يوم القيامة؟

وأجاب علي جمعة: بأنه يتوسل إلى الله لما هانروح له، نقول له: يا رسول الله، احنا لنا 500 سنة بنتحاسب.. تعبنا خلاص، فنعمل إيه؟!

هانروح لآدم وبعدين نوح وإبراهيم وعيسى وموسى.. كلهم يقولوا: لستُ أنا.. لستُ أنا، فيذهب النبي فيسجد يوم القيامة عند العرش، فيلهمه الله بمحامد كثيرة لم يلهمها لأحد من قبله.. وبعيدن يقول: يا محمد، اشفع تُشَفَّع وقل تُسْمع.. فيدعو الله أن يخفف هذا اليوم، بدل: "إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه"، فيبقى 500 بس.. الناس كلها تبقى مستفيدة من حضرة النبي: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وسأل شاب: إيه الحاجات اللي بيحس بها الإنسان قبل ما يموت؟

أجاب جمعة: ولا حاجة، على حسب.. فيه ناس بتموت موت الفجأة مش بيحس بحاجة، وفيه ناس تحس إن الأجل قرَّب، وفي بيحس بالقلق، وفيه ناس ما تحسش.. مش ضروري إن الإنسان يحس بكل حاجة.

الحساب في القبر أم يوم القيامة؟

وتساءل أحد الشباب من الحضور: الناس بتقول إن الشخص لما بيموت فربنا بيحاسبه على طول، وبيدخله الجنة أو النار، وبعض الناس بتقول إننا بنتحاسب يوم القيامة، أيهما أصح؟

وأجاب جمعة: أول ما الإنسان بتطلع روحه بيبقى شايف حاجة زي ما أنت بتشوف في التليفزيون، إنه متوجه ناحية الجنة أو العقاب.. توجه فقط، لكن الحساب: انت عملت إيه ورحت فين، وجيت منين، وهتاخد ثواب أد إيه، وعليك عقوبة أد إيه، فهذا يوم القيامة، لكن الروح عندما تخرج يفتح لها طريق أو سبيل أو حاجة على شاشة، أنا باقرب لك المسائل.. إما كدة اتجاه الجنة، ويشم رائحة حلوة، ويشوف منظر جميل بيهدي النفس، أو مكتئب وشامم ريحة وحشة.

ده يبقى ثواب، وده يبقى عقاب.

هل الميت بيحس بينا؟

ثم سأل طالب: هل الميت بيحس بينا واحنا عنده، بنقرا له الفاتحة؟

جمعة: نعم.. عنده، وفي أي مكان.. يعني لو قرأت له الفاتحة هنا، ووهبت ثوابها له عايعرف.. يوصلها له، تيجي له في صورة هدية مكتوب عليها اسمك، فيدعي لك علشان ما يبقاش فيه منة منك عليه.



وتساءل طالب آخر: ازاي الميت بيحس بينا لما نبقى عنده؟

وأجاب جمعة، متسائلا: وإيه الإشكال في كدة؟ ازاي انت بتفتح التليفزيون وبتشوف الراجل اللي بيقول نشرة الأخبار وهو بعيد عنك في أمريكا؟! ما هو حاجة زي كدة.. كلمة ازاي بعد التطور التكنولوجي اللي حصل اتقربت للأذهان.



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