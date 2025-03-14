طالب: هل الميت بيحس بينا؟.. جمعة: الفاتحة بتوصل له في صورة هدية عليها اسمك

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.



وقال د. علي جمعة: نتكلم عن شيء من الحضور، وعن شيء من الغياب، الغيب والشهادة، ونتكلم على جهة الخصوص، في العلاقة بين الأحياء الذين لم يأتِ أجلُهم بعد، وبين من سبقونا إلى الله، سبحانه تعالى، الذين رحلوا من الحياة الدنيا بعد أن مَنَّ الله عليهم بالحياة والتكليف والتشريف. العلاقة بين الحي والميت.

متى تنزل الروح في الجنين؟

أجمعت الأديان على أن الإنسان خُلِق من جسدٍ دخلت فيه روح. وعندنا في الإسلام أن هذه الروح تنزل إلى ذلك الجسدِ، بعد انتهاء الشهر الرابع من الحمل.. يعني في حالة كونه جنينًا في بطن أمه.. تمضي الشهور؛ الأول والثاني والثالث والرابع، ويتم 120 يوما.. 4 شهور ويوم واحد يكون الجنين قد نزلت فيه الروح.

هل الميت بيحس بينا؟

ثم سأل طالب: هل الميت بيحس بينا واحنا عنده، بنقرا له الفاتحة؟

جمعة: نعم.. عنده، وفي أي مكان.. يعني لو قرأت له الفاتحة هنا، ووهبت ثوابها له هايعرف.. يوصلها له، تيجي له في صورة هدية مكتوب عليها اسمك، فيدعي لك علشان ما يبقاش فيه منة منك عليه.

وتساءل طالب آخر: إزاي الميت بيحس بينا لما نبقى عنده؟

وأجاب جمعة، متسائلا: وإيه الإشكال في كدة؟ ازاي انت بتفتح التليفزيون وبتشوف الراجل اللي بيقول نشرة الأخبار وهو بعيد عنك في أمريكا؟! ما هو حاجة زي كدة.. كلمة ازاي بعد التطور التكنولوجي اللي حصل اتقربت للأذهان.

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