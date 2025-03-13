الخميس 13 مارس 2025
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دين ودنيا

فتاة تسأل: هل عمل الحواجب حرام أم حلال؟، وعلي جمعة يجيب: جائز في هذه الحالة

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية زينة المرأة.

وقال د. علي جمعة: و"خذوا زينتكم عند كل مسجد".. أمرنا الله، سبحانه وتعالى، ونحن نذهب إلى المسجد، وهو مركز للعبادة، والتعليم، والسياسة، وقضاء حوائج الناس، والخدمة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، ومركز لاجتماع الناس في أفراحهم وفي أتراحهم، كان مركزا للحياة كلها.. وربنا، سبحانه وتعالى، أمرنا حينما نذهب إلى المسجد أن نأخذ زينتنا.. وهنا تكلم العلماء: هل هذا موجه للرجال فقط؟ أم أنه لا تمنعوا مساجد الله إماء الله، وأن المسجد يذهب إليه الرجل والمرأة، والولد والبنت؟

والراجح عندهم أنه لجميع المسلمين، من الرجال والنساء.. وهذا مدخل يجيب لنا عن قضية زينة المرأة بالذات، حيث إنها تطورت، وأيضا مع هذا التطور فيه جزء منها تدهور، ودخلنا في حدود الفتنة، ونريد معرفة الحلال من الحرام، من الجائز، من غير الجائز في تعاملنا مع هذا الواقع سريع التطور، سريع التدهور، سريع النسبية، سريع الإيقاع.

ولذلك نبدأ في حوار مفتوح وفي عصف ذهني، نحاول خلاله أن نلتمس كيف نتعامل مع الواقع، وما الحدود التي يمكن أن نفعلها، أو أن نبتعد عنها.

عمل الحواجب حلال ولا حرام؟

وسألت فتاة: عمل الحواجب للتنظيف فقط، حلال ولا حرام؟
رد الشيخ علي جمعة، قائلا: النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوشم، والنمْص، وهو تغيير خلق الله في شعر الوجه.. العلماء لما تأملوا كلام النبي، صلى الله عليه وسلم، وجدوه أنه هل هو من قبيل التعليل، (يعني لعلة معينة)، وللا هو مطلق، منهي عنه وبس؟

فذهب الإمام الشافعي إلى أنه معلل بالتدليس على الخاطب.. وكان زمان فيه علم اسمه "علم الفراسة"، أول ما يشوفك، من حواجبك، من رموشك، من شفايفك، يعرف كل حاجة عنك.. علم الفراسة قديم في اليونان، وكان عند العرب وكان الإمام الشافعي عالما كبيرا في الفراسة.. وألف فيها الرازي، وغيره.. دلوقتي طوروا الفراسة بالـ"Body language"، (لغة الجسد)، حركات الجسم، زعلانة وللا فرحانة وللا مهمومة، وللا مرتاحة... من حركات الجسد.. 

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الفراسة أعمق من الـ"Body language"، لأنها يستدل فيها من الأعضاء، والتقلصات والخلجات، على أمور أخرى.. فالحواجب دي قال عنها الأئمة الذيت يرون أن هذا معلل، قالوا إن ده يجوز بإذن الزوج علشان يمنعوا أي نوع من أنواع التدليس على الخاطب.

النكت كتيرة في حكاية الخاطب اللي جه فوجدها "على سنجة عشرة"، وبعدين تركت التزين فأصبحت "زي أخويا حنفي". جاية من التدليس اللي حصل أثناء الخطوبة.. وبعدين يبقى فيه مشاكل، ويكثر الطلاق. فقالوا: إن هذا جائز بإذن الزوج.. لو الزوج أذن يبقى تعمل حواجبها.. إذن التحريم معلل، بالتدليس.

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