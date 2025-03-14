الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال على سوق اليوم الواحد في المنصورة (صور)

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

أسعار مخفضة تصل لـ 30%

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضراوات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح معارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا رمضان في السبتية (صور)

انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية

ومن جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لاقبال المواطنين عليه، يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، وتعرض الأسماك في السوق بأسعار مخفضة تبدأ من 40 جنيها حتى 100 جنيه تشمل جميع الأنواع والأحجام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين أسواق اليوم الواحد الخضروات والفاكهة أقبال المواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنتجات الغذائية المديريات الخدمية اللواء طارق مرزوق سوق اليوم الواحد خلال شهر رمضان مدير مديرية التموين محافظ الدقهلية ومدن المحافظة منتجات الغذائية منافذ بيع السلع الغذائية

مواد متعلقة

شاب يسأل: الحساب في القبر أم في يوم القيامة؟ وعلي جمعة يوضح

أول بوستر دعائي لفيلم براد بيت F1

إحالة متهم بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة الجنائية

نتنياهو ينتقد رد حركة حماس على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة

الأكثر قراءة

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

تفاصيل جديدة في فضيحة الممثل كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

شاب يسأل: الحساب في القبر أم في يوم القيامة؟ وعلي جمعة يوضح

حالة الطقس غدا السبت، حار نهارا على أغلب الأنحاء

بيسيرو: كنت أتمنى ألا ينسحب الأهلي لأفوز عليه في الملعب

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

تصريح صادم من سلوت عن مستقبل فان دايك مع ليفربول

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الروح تنزل في الجنين بعد 4 أشهر من الحمل ولهذا السبب يصرخ المولود

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

المزيد
الجريدة الرسمية