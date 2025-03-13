الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية لمصابي حادث حريق فرن المنصورة

المصابون في حادث
المصابون في حادث فرن المنصورة، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية عاجلة لكل مصاب في حادث حريق فرن الصاوي بالمنصورة، الذي وقع نتيجة انفجار غازي، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكد أن هؤلاء أبناؤه، وما أصابهم يؤلمنا جميعًا، ويشعر به كل أهالي الدقهلية المخلصين، داعيًا الله أن يتم شفاؤهم عاجلًا غير آجل، ويخلف على أهلهم بالخير.

توفير مختلف أنواع الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التضامن منذ الساعات الأولى لحادث حريق فرن الصاوي بالمنصورة، الثناء زيارته للمصابين بالمستشفى، بالتوجه إلى ضحايا الحادث وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات، وتوفير مختلف أنواع الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم إذا لزم الأمر، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

صرف مساعدات عاجلة لأسر المصابين

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن بـالدقهلية، أنه بالتنسيق مع الوزارة، تقرر صرف مساعدات عاجلة لأسر المصابين، كما تم توفير العلاج اللازم للحالات بعد خروجها من المستشفى، وتقديم الدعم النفسي لأهالي المصابين، وتوفير الرعاية اللازمة بعد خروجهم.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن محافظ الدقهلية وزيرة التضامن الاجتماعي

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