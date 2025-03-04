الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا رمضان في السبتية (صور)

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا رمضان في السبتية

افتتح  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض أهلا رمضان بمنطقة السبتية وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.


وأكد صابر أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع، وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ سواء أسواق اليوم الواحد أو معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

 

 

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وكان المحافظ شدد على  تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.


كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

 

 

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