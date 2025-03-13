الأراجوز والسيرك القومي في الليلة الثالثة من "أهلا رمضان" بالقومي لثقافة الطفل

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس في إقامة ليالي رمضان الثقافية (أهلا رمضان) ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور" وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وتضمنت فعاليات الليلة الثالثة يوم الأربعاء ١٢ رمضان ١٤٤٦ الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ تقديم ورش فنية متنوعة من فناني الحديقة الثقافية منها ورشة مدفع رمضان، ورشة فانوس رمضان بالفوم، إعادة تدوير وعمل فانوس، ورشة تلوين خزف، ورشة نحت.

فعاليات القومي لثقافة الطفل فى رمضان



وعلى المسطح الأخضر تم تقديم ورش فنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، ورش فنية لوزارة البيئة، ورش المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورش المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وعلى المسرح الصغير أقيم حفل توقيع للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وتوقيع ديوان "يلا اتقدم" الشاعر آدم عبد النبي، الرسامة سلمى أسامة، أدار اللقاء الكاتب هيثم شكري وتحدث الشاعر الصغير عن الديوان وعن فكرة التي دفعته للتقديم للمسابقة، وتحدثت أيضا الرسامة عن فكرة رسم الديوان وأنها قامت بقراءته فى البداية حتى تجد أفكارا للرسم، وفي النهاية قاموا بتوقيع الديوان وتوزيعه كهدايا للأطفال وذلك بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس، أعقبه "حكواتى رمضان" وحكاية "كان ياما كان" مع الكاتب هيثم شكري مؤسس مشروع الحكواتي وقام بعمل نشاط تفاعلي مع الأطفال لجذب انتباههم وبدأ بحكى القصة وفي النهاية قام بتوجيه أسئلة للأطفال عما استفادوه من القصة وتم توزيع بعض إصدارات المركز كهدايا، واختتم بحكايات من بلادي للباحث حسن الحلوجي ودار الحديث حول محافظات مصر، وطبيعة كل محافظة وما يميزها عن غيرها، وموقعها على الخريطة، وحكايات عن محافظتي القاهرة والجيزة وأهم معالمهما وسيرتهما التاريخية.



ومن فعاليات المسرح الرومانى عقد صالون في محبة الوطن بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان "قصص الأطفال والانتماء" بحضور الشيخ عبد الخالق صلاح، الكاتب جلال الصياد أدارت الصالون الباحثة ولاء محمد، وافتتح الصالون بسؤال الأطفال عن مدى معرفتهم بمعنى كلمة انتماء وبدأ بعدها الشيخ بحكى قصص دينية عن الانتماء وأهميته وتحدث الكاتب عن الانتماء وروى قصص للأطفال عن الانتماء وأختتم بطرح أسئلة للحضور عما دار بالصالون وتجاوب الحضور بشكل فعال وتم توزيع إصدارات المركز كهدايا.

كنا تم تقديم عروض لفرقة "جاردن سيتي"، وفرقة العريش للفنون الشعبية التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعروض السيرك القومي، وعروض فرق قطاع الفنون الشعبية( شعبة شو عرائس).

وعلى هامش الفعاليات أقيم معرض إصدارات المركز.

كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة السيرة الهلالية بمقهى نجيب محفوظ.

جدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية ( أهلا رمضان ) تستمر بالحديقة الثقافية يوميا حتى ٢١ رمضان الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٥، وجميع الفعاليات مجانية.

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