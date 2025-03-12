محافظ الإسماعيلية يفتتح "سوق اليوم الواحد"بمدينة فايد (صور)

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، "سوق اليوم الواحد" بمدينة فايد في نسخته السابعة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، ولفيف من مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

المستهدف من مبادرة سوق اليوم الواحد

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

تنظيم السوق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة

مشيرًا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

أهمية التنسيق المستمر

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.



جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن "النسخة السابعة" من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

ودعى محافظ الإسماعيلية المواطنين من أهالي مركز ومدينة فايد لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة، حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

واختتم "أكرم"، أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

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