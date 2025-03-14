الجمعة 14 مارس 2025
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انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية

قافلة الواعظات بالدقهلية،
قافلة الواعظات بالدقهلية، فيتو

انطلقت قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في محافظة الدقهلية، وكان الحديث: بعنوان: “رمضان شهر تهذيب الأخلاق.. خلق التواضع نموذجًا“.

 

الهدف من انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا

ويأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالمرأة وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.

 

 

نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي

وتنطلق القوافل تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية

 

افتتاح 3 مساجد بأوقاف الدقهلية

افتتحت اليوم الجمعة مديرية أوقاف الدقهلية 3 مساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

 

أ اسماء المساجد التي تم افتتاحها 


حيث شملت إحلال وتجديد مسجد: الجعلي، الكوم الأحمر – مركز بلقاس  ؛  وصيانة مسجد: المنشية الكبرى، قرية برمبال القديمة – مركز منية النصر 
مسجد الكبير السرسي، قرية المقاطعة، مركز السنبلاوين  .

متابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة


وقد قام أصحاب الفضيلة مديري الإدارات التي بها هذه المساجد بمتابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة

تفاصيل افتتاح 3 مساجد في الدقهلية (صور)

استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس في الدقهلية (صور)

وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة   فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية

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