تحذيرات من الهاتف المحمول، أدوات إلكترونية قد تتسبب في حبس صاحبها

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح الهاتف المحمول أداة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، لكنه في الوقت نفسه قد يكون سلاحًا ذا حدين إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو غير قانوني فوفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن يتعرض مستخدمو الهواتف المحمولة لعقوبات شديدة تصل إلى الحبس في حال ارتكاب مخالفات معينة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز هذه المخالفات وعقوباتها.

أولًا: المخالفات الشائعة وعقوباتها

سرقة الواي فاي أو وصلة الدش:

يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع:

تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني:

عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي:

يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

تشويه موقع بعد الاختراق:

تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة:

تعد من أشد الجرائم، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.

وأكد الخبير القانوني محمد الشديد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات صارمة لكل من يسئ استخدام التكنولوجيا. وأوضح أن "كل من ينتفع بدون وجه حق من خلال شبكة النظام المعلوماتي، مثل سرقة خدمات الاتصالات أو قنوات البث، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أشار الشديد إلى أن حيازة أو صنع صور وفيديوهات منافية للآداب العامة تعد مخالفة لنص المادة 178 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن التهديد والابتزاز والبلطجة والترويع تخالف المواد 326، 327، و375 مكرر من قانون العقوبات. وأضاف أن التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية يخالف نص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات.

وحذر الخبير القانوني من أن عقوبات هذه الجرائم قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، مشددًا على أهمية الوعي بالحدود القانونية لاستخدام التكنولوجيا.

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