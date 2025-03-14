استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس في الدقهلية (صور)

تشهد مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية انطلاق استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس لخلق متنفس حضاري للمواطنين، لتحويل الكورنيش إلى وجهة حضارية تجمع بين الترفيه والجمال الطبيعي، مع تعزيز البنية التحتية للمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في هذا الشأن.



تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى

ويتابع المحاسب هاني سليمان رئيس دكرنس بشأن تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بنطاق المركز تم اليوم ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وتشمل خطة التطوير، توسعة الممشى ليشمل مسارات مخصصة للمشاة، وتركيب منظومة إنارة ذكية لتوفير إضاءة آمنة وجمالية خلال المساء، وإنشاء حدائق صغيرة وأماكن استراحة مزودة بمقاعد مريحة للمواطنين، ووضع صناديق قمامة صديقة للبيئة فى حضور المهندس حامد محمود مدير المشروعات برئاسة المركز.

وأكد رئيس دكرنس أن المشروع يأتى فى إطار رؤية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة فى المدينة وجذب المزيد من الزوار.

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