الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يقرر إحالة 3 مدراء و9 موظفين للتحقيق في مركز بلقاس

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة تفتيشية، مفاجئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس لضبط الأداء الإداري.

 وذلك في إطار جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل الإداري بالمراكز والمدن، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة تفتيشية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، لمتابعة مستوى الانضباط الإداري والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

إحالة 3 مدراء و9 موظفين للتحقيق 

وخلال جولته، قرر المحافظ إحالة كل من مدير الشؤون الإدارية، ومدير الحملة الميكانيكية، وأمين المخازن، ومدير الإشغالات، و8 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق، وذلك بسبب التقصير في أداء المهام الوظيفية. كما منح مدير الشؤون الهندسية مهلة محددة لإنهاء كافة تعاملات الإدارة المتعلقة بطلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال دون تعطيل.

تفقد المركز التكنولوجي وجميع الإدارات برئاسة المركز

وتضمنت الجولة تفقد المركز التكنولوجي وجميع الإدارات برئاسة المركز، حيث أكد المحافظ على أهمية تحسين الأداء والالتزام بالمواعيد الرسمية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح والتراخيص وتقنين أراضي أملاك الدولة.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، وحسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة، وفريق من إدارة الحوكمة والمراجعة، حيث تمت متابعة أداء الموظفين ومدى التزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة.

 

المتابعة الدورية لضمان انضباط العمل 

 وشدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة الدورية لضمان انضباط العمل داخل الوحدات المحلية، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة ستستمر لضبط الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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