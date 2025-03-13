الخميس 13 مارس 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة منية النصر (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بمنية النصر، فيتو

 استأنف اليوم الخميس، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية متابعة سير العملية التعليمية بإدارة منية النصر التعليمية.
 

رافق وكيل تعليم الدقهلية  أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، عبد الوهاب الغندور مكتب وكيل الوزارة، وكان في استقبالهما إبراهيم عصر مدير الإدارة، والدكتورة صابرين المهدى وكيل الإدارة
 

المدارس المستهدفة في الجولة 

وخلال الجولة في إدارة منية النصر تفقد مدارس: 
مدرسة الشيخ محمد مغربية الإعدادية 
مدرسة الثانوية الفنية للبنات
مدرسة مازن القلا الابتدائية
 

 

نصائح وإرشادات تربوية للمعلمين

 تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه  العديد من النصائح والإرشادات التربوية للمعلمين.

وفي ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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