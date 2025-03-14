تفاصيل افتتاح 3 مساجد في الدقهلية (صور)

افتتحت اليوم الجمعة مديرية أوقاف الدقهلية 3 مساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

افتتاح 3 مساجد بأوقاف الدقهلية

وشملت إحلال وتجديد مسجد: الجعلي، الكوم الأحمر – مركز بلقاس؛ وصيانة مسجد: المنشية الكبرى، قرية برمبال القديمة – مركز منية النصر مسجد الكبير السرسي،قرية المقاطعة، مركز السنبلاوين.

متابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة

وقام أصحاب الفضيلة مديري الإدارات التي بها هذه المساجد بمتابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

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