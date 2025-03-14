الجمعة 14 مارس 2025
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ورشة عمل لتنمية المهارات الرقمية لموظفي كلية الطب البيطري بجامعة القناة (صور)

ورشة عمل لتنمية المهارات
ورشة عمل لتنمية المهارات الرقمية لموظفي كلية الطب البيطري

نظّمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، بـجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة، ورشة عمل بعنوان "المهارات الأساسية في برنامج Word وحفظ البيانات والملفات".

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المشرفون على الورشة 

جاءت الورشة بإشراف عام الدكتور دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي للدكتور داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثناء النحلة، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور رانيا عبد الرحمن، رئيس معيار الجهاز الإداري بوحدة ضمان الجودة، والدكتور دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتور هبة عبد الرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتور راشه بخيت، أمين الكلية. 

 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

عقد ورشة العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية 

عُقدت ورشة العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية 2،  بجامعة القناة حيث قام المهندس معتز محمد بهيج، مدير المزرعة التعليمية بالكلية، بتدريب مجموعة من موظفي الجهاز الإداري على أساسيات استخدام برنامج Word، شاملةً كيفية إعداد صفحات الكتابة، وضبط الهوامش، واختيار حجم الورق، وتحديد اتجاه الصفحات، بالإضافة إلى خيارات الطباعة وإنشاء المستندات متعددة الصفحات.  

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

أبرز محاور التدريب 

كما تناول التدريب تطبيق أنماط وتنسيقات متنوعة على المستندات، مثل محاذاة النصوص، تغيير حجم الخطوط وأنواعها، وتعديل ألوان النصوص والخلفيات، بما يسهم في تطوير كفاءة العمل الإداري وتحسين مهارات الموظفين في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة. 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

قياس مدى التدريب 

في ختام الورشة، خضع المتدربون لاختبار تطبيقي لقياس مدى استفادتهم من التدريب، وتم توزيع جوائز رمزية على الفائزين تقديرًا لتميزهم في الأداء.  

 

كما شهدت الفعالية تكريم علياء علي، من مكتب عميد الكلية، تقديرًا لمشاركتها الفعالة في دعم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مما يعكس التزام الكلية بتعزيز بيئة عمل رقمية متطورة تدعم تحقيق أهداف الجامعة في التنمية المستدامة والارتقاء بالكفاءة الإدارية.
 

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