جامعة القناة تنظم ندوة حول مشاريع الاتصالات الرقمية (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة متخصصة حول الإلكترونيات، وذلك في إطار جهودها لنشر المعرفة التقنية وتعزيز الابتكار في مجال الاتصالات الرقمية، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

استقبال زيارة من مدارس استيم

كما استقبلت كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، زيارة من طلاب مدرسة ستيم الشرقية، حيث تعرفوا على أقسام الكلية وورشها المختلفة، في إطار تعزيز التواصل بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المختلفة.

حرص الدكتور ناصر مندور على دعم الجامعة

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من مهارات الطلاب التطبيقية وترسّخ لديهم مفاهيم الابتكار والتطوير.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

ربط الجوانب الأكاديمية بخدمة المجتمع

من جانبها، شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية هذه الندوات في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات العملية التي تفيد المجتمع، مؤكدة أن الجامعة مستمرة في تنظيم الفعاليات التي تخدم الطلاب والمجتمع على حد سواء.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

تعزيز ابتكارات الهندسة

كما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، أن الجامعة تعمل على تعزيز الابتكار في مجالات الهندسة والإلكترونيات، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم التجارب العملية والمشاريع البحثية.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

ولفت إلى أن الكلية تستقبل زيارات ميدانية لطلاب المدارس لتعريفهم بالتخصصات الهندسية وتشجيعهم على البحث العلمي.

وقدمت الندوة الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رحبت بالمشاركين وأكدت أهمية تبادل المعرفة بين الأكاديميين والطلاب.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

ثم تناول الدكتور عماد بدري محمد، المدرس بكلية الهندسة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالإلكترونيات، من بينها مشاريع الاتصالات الرقمية باستخدام لوحات الأردوينو، وآليات التحكم بها، إلى جانب استعراض مشاريع مختلفة توظف هذه التقنية في التطبيقات الحديثة.

جاء تنظيم الندوة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت على دور الإدارة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للطلاب.

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