الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تنظم ندوة حول مشاريع الاتصالات الرقمية (صور)

جامعة القناة تنظم
جامعة القناة تنظم ندوة حول مشاريع الاتصالات الرقمية

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة متخصصة حول الإلكترونيات، وذلك في إطار جهودها لنشر المعرفة التقنية وتعزيز الابتكار في مجال الاتصالات الرقمية، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.  

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مواجهة التطرف (صور)

جامعة القناة تواصل نشر الوعي الأسري ضمن مبادرة "مودة" (صور)

استقبال زيارة من مدارس استيم 

كما استقبلت كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، زيارة من طلاب مدرسة ستيم الشرقية، حيث تعرفوا على أقسام الكلية وورشها المختلفة، في إطار تعزيز التواصل بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المختلفة.

 

حرص الدكتور ناصر مندور على دعم الجامعة 

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من مهارات الطلاب التطبيقية وترسّخ لديهم مفاهيم الابتكار والتطوير. 

 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

ربط الجوانب الأكاديمية بخدمة المجتمع 

من جانبها، شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية هذه الندوات في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات العملية التي تفيد المجتمع، مؤكدة أن الجامعة مستمرة في تنظيم الفعاليات التي تخدم الطلاب والمجتمع على حد سواء. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تعزيز ابتكارات الهندسة 

كما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، أن الجامعة تعمل على تعزيز الابتكار في مجالات الهندسة والإلكترونيات، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم التجارب العملية والمشاريع البحثية. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

ولفت إلى أن الكلية تستقبل زيارات ميدانية لطلاب المدارس لتعريفهم بالتخصصات الهندسية وتشجيعهم على البحث العلمي.

 

وقدمت الندوة الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رحبت بالمشاركين وأكدت أهمية تبادل المعرفة بين الأكاديميين والطلاب.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

ثم تناول الدكتور عماد بدري محمد، المدرس بكلية الهندسة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالإلكترونيات، من بينها مشاريع الاتصالات الرقمية باستخدام لوحات الأردوينو، وآليات التحكم بها، إلى جانب استعراض مشاريع مختلفة توظف هذه التقنية في التطبيقات الحديثة.

 

جاء تنظيم الندوة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت على دور الإدارة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للطلاب. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس هندسة القناة مدارس استيم الالكترونيات مشاريع الاتصالات الرقمية

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مواجهة التطرف (صور)

جامعة القناة تواصل نشر الوعي الأسري ضمن مبادرة "مودة" (صور)

استمرار أعمال رفع كفاءة طريق عمارة السياحي في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

زغلول صيام يكتب: أبو ريدة الذي لا نعرف قيمته.. والكرة المصرية التي وصلت الحضيض!

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الاربعاء 12-3-2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: هل يجوز الصلاة بالبنطلون أو قراءة الأذكار بدون الحجاب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يشرح أوصاف قلوب المحبين لله ورسوله (فيديو)

طالب يسأل: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟ علي جمعة يوضح الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية