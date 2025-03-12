الأربعاء 12 مارس 2025
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جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مواجهة التطرف (صور)

جامعة القناة تنظم
جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مواجهة التطرف

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التوعية الفكرية كركيزة أساسية في مواجهة التطرف، مشيرًا إلى دور الجامعة في إعداد أجيال واعية قادرة على التصدي للأفكار المتطرفة بأسلوب علمي ومنهجي. 
 

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ضرورة تكثيف التوعية 

كما شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة تكثيف الجهود لنشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، مؤكدةً أن محاربة التطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل تتطلب مواجهة فكرية شاملة.  

 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

تحذير المجتمع من مخاطر التطرف 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمعرفة الكافية حول مخاطر التطرف وأساليب مواجهته. 

 

عدد المشاركين بالبرنامج 

عُقد البرنامج التدريبي بكلية الألسن بمشاركة 60 مستفيدًا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، بالتعاون المشترك بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب ومديرية الأوقاف.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات البرنامج التدريبي 

شهد البرنامج حضور الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، والدكتورة مها مجدي، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور وليد شعبان، وكيل الكلية للدراسات العليا.

 

فيما قدم المحاضرة فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد العال، الداعية بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية وإمام وخطيب مسجد معهد إعداد الدعاة.

 

الحديث عن مفاهيم التطرف 

تناول البرنامج التدريبي المفاهيم الأساسية للتطرف، موضحًا أنه يمثل خروجًا عن الضوابط الاجتماعية والقانونية، ويتدرج من سلوك مستنكر مجتمعيًا إلى أفعال تُصنف كجرائم يعاقب عليها القانون. 

 

كما ناقش أسباب ظهور التطرف، والتي تتنوع بين الدوافع الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأهمية تبني منهج علمي واضح للوقاية منه ومعالجته.

 

ركزت المحاضرة على سبل مواجهة التطرف من خلال تفكيك الأفكار المتطرفة، وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية المرتبطة به، مثل العنف الأسري والتسرب من التعليم والتمييز ضد المرأة. كما تم استعراض أهمية توفير بيئة آمنة للحوار الفكري، وتشجيع الابتكار العلمي كوسيلة لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي.

 

وفي سياق التوعية الفكرية، تناول المحاضر قضية الإلحاد من منظور ديني، موضحًا استناد الملحدين إلى غياب الدليل المرئي على وجود الله، ومُبرزًا الردود العقلية والشرعية التي تؤكد وجود الخالق، مستشهدًا بالقرآن الكريم والأدلة الكونية والفطرية.

 

في ختام البرنامج، أشادت إدارة الجامعة بالتفاعل الإيجابي من المشاركين، مؤكدين استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز القيم الإنسانية ونظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

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