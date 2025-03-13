جامعة القناة تنظم ندوة حول الأمن السيبراني ومخاطر الشائعات (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية حول الأمن السيبراني وخطر الشائعات، بكلية الحاسبات والمعلومات، بمشاركة 110 طلاب، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية.

أهمية رفع وعي الطلاب

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية رفع وعي الطلاب بمخاطر الهجمات الإلكترونية والشائعات المضللة.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وأشار إلى دور الجامعة في دعم المبادرات التوعوية لحماية الأفراد والمؤسسات.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أهمية التصدي للشائعات الإلكترونية

كما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية التصدي لمخاطر الشائعات الإلكترونية وتأثيرها على استقرار المجتمع. فيما شدد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني، كونه ركيزة أساسية في العصر الرقمي.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز المحاضرون خلال الندوة

حاضر في الندوة الدكتور محمد عبد الله، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تناول عدة محاور رئيسية، منها مفهوم الأمن السيبراني وأهميته، أبرز المخاطر والهجمات الإلكترونية، أساليب الحماية من التهديدات الرقمية، مخاطر الشائعات الإلكترونية، سبل التصدي لها، القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور الأفراد في تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التضليل الرقمي.

جاءت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، بإشراف الدكتورة إيفون حبيب، مدير الإدارة، ومركز إعلام الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة سماح وهدان، مدير المركز، تأكيدًا على تكامل الجهود لنشر الوعي وحماية المجتمع من المخاطر الرقمية المتزايدة.

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