جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًّا عن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا لطلاب مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات في محافظة الإسماعيلية، حول تنمية المهارات في الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة وجهودها المستمرة في توعية الطلاب بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل الحماية منه.

المستهدف من البرنامج

استهدف البرنامج 35 طالبًا، وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، قدمته الدكتورة إسراء حسام عمر، مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قناة السويس.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

تعريف أنواع الاحتيال الإلكتروني

تناول البرنامج التدريبي التعريف بأنواع الاحتيال الإلكتروني، ومنها انتحال الشخصية، الاحتيال التجاري، الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاحتيال الخيري، مع التركيز على كيفية الحماية من هذه المخاطر من خلال تأمين الحسابات الإلكترونية، تفعيل المصادقة الثنائية، تحديث البرامج والأجهزة، والتثقيف الذاتي. كما تم توعية الطلاب بكيفية الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني من خلال التوجه إلى وحدة جرائم الإنترنت بمراكز الشرطة أو الاستشارة القانونية.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى توعية النشء والشباب بمخاطر التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بات ضرورة لحماية البيانات الشخصية ومواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وأضاف أن الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تسعى إلى تنظيم مثل هذه البرامج الهادفة لتعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مواجهة الاحتيال الإلكتروني تتطلب جهودا متكاملة تشمل التوعية، التدريب، وتوفير الحلول الوقائية، مؤكدة أن الجامعة تعمل على تعزيز ثقافة الأمن الإلكتروني بين الطلاب، وذلك من خلال ورش العمل والندوات التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

وفي ختام البرنامج التدريبي، أشادت إدارة المدرسة بالمحتوى المقدم، مثمنين دور جامعة قناة السويس في رفع مستوى الوعي التقني لدى الطلاب.

وقد تم تنظيم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.



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