أول ظهور لمقاتلة ميراج في أجواء أوكرانيا

ظهرت المقاتلات الفرنسية من طراز ميراج 2000 في أوكرانيا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ونشرت القنوات الأوكرانية أول فيديو لطلعة جوية قامت بها في أجواء أوكرانيا مقاتلة "ميراج 2000 SF" التي سلمتها فرنسا للجيش الأوكراني.

ظهور مقاتلة "ميراج" في أجواء أوكرانيا

وحملت الطائرة صاروخين صغيرين، يُرجح أن يكونا من نوع "جو- جو" للمعركة القريبة بالإضافة إلى خزانات وقود إضافية.

مكان التصوير غير معروف، ولكن يُعتقد أنه في غرب أوكرانيا، حيث تحاول القوات الأوكرانية إبعاد مقاتلاتها عن خط الجبهة لتجنب تدميرها، خاصة تلك الطائرات التي سلمها الغرب.

وبناء على خزانات الوقود الإضافية والتسليح، يبدو أن مقاتلات "ميراج" الفرنسية، تُستخدم على غرار المقاتلات الأمريكية "F-16"، لمراقبة الأجواء في المناطق الخلفية البعيدة عن الجبهة ولاعتراض الطائرات المسيرة التي لا تشكل تهديدا كبيرا على المقاتلات.

وأعلنت فرنسا في مطلع فبراير الماضي عن إرسال أولى مقاتلات "ميراج" إلى أوكرانيا، دون الكشف عن عددها.

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