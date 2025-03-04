مصادر: إدارة ترامب تضغط على أوكرانيا لتوقيع اتفاقية معادن وتقديم اعتذار علني

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوكرانيا تعملان على توقيع اتفاقية تتعلق بالمعادن، كان ترامب يرغب في الإعلان عنها خلال خطابه أمام الكونجرس.

وأفاد مصدر مطلع بأن مسؤولين أمريكيين ضغطوا على مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحثه على تقديم اعتذار علني لترامب، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تحسين العلاقات بين الجانبين.



وقدم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أسفه لما حدث في البيت الأبيض خلال المشادة مع ترامب، معبرًا عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية.



زيلينسكي يقدم اعتذاره إلى الرئيس الأمريكى ترامب

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس": "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها.. نأسف أن الأمر حدث بهذه الطريقة.. لقد حان الوقت لجعل الأمور في نصابها الصحيح. ونود أن يكون التعاون والتواصل في المستقبل بناءين".

كما قال زيلينسكي: "نقدر ما فعلته أمريكا لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها... ونحن نتذكر اللحظة التي تغيرت فيها الأمور، عندما قام الرئيس ترامب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.. نحن ممتنون لهذا".

أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب

وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي: إن"أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم.. أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم".

ترامب و زيلينسكي، فيتو

وتابع زيلينسكي: "نحن على استعداد للعمل بسرعة لإنهاء الحرب، والمراحل الأولى يمكن أن تكون إطلاق سراح السجناء وهدنة بالجو بحظر الصواريخ والطائرات بدون طيار بعيدة المدى والقنابل على الطاقة وغيرها من البنية التحتية المدنية وهدنة في البحر على الفور، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه. ثم نريد التحرك بسرعة كبيرة خلال جميع المراحل التالية والعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي قوي".



أوكرانيا مستعدة للتوقيع في أي وقت وبأي صيغة مناسبة

وفيما يتعلق بالاتفاقية المتعلقة بصفقة المعادن والأمن، فأكد زيلينسكي مجددًا "أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع عليها في أي وقت وبأي صيغة مناسبة"، مضيفًا "أننا نرى في هذا الاتفاق خطوة نحو مزيد من الأمن والضمانات الأمنية".

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