الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وادي دجلة يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ24

وادي دجلة
وادي دجلة

دوري المحترفين، يتصدر فريق وادي دجلة جدول ترتيب دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين” عقب انتهاء منافسات الجولة الرابعة والعشرين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 24 

1- وادي دجلة 48 نقطة.

2- المقاولون العرب 46 نقطة.

3- أبوقير للأسمدة 43 نقطة.

4- وي 43 نقطة.

5- السكة الحديد 38 نقطة.
6- كهرباء الإسماعيلية 37 نقطة.

7- أسوان 37 نقطة.

8- القناة 36 نقطة.

9- الترسانة 35 نقطة.

10- بروكسي 34 نقطة.

11- بترول أسيوط 32 نقطة.

12- الداخلية 29 نقطة.

13- بلدية المحلة 26 نقطة.

14- لافيينا 24 نقطة.

15- راية 23 نقطة.

16- منتخب السويس 22 نقطة.

17- طنطا 20 نقطة.

18- سبورتنج 20 نقطة.

19- المنصورة 18 نقطة.

20- ديروط 17 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

بروكسي ضد بلدية المحلة 1-1 

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 0-1 

أسوان ضد الداخلية 2-1 

وادي دجلة ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0 

المقاولون ضد بترول أسيوط 1-0 

المنصورة ضد القناة 0ـ1

راية ضد الترسانة 1ـ0

منتخب السويس ضد وي 0ـ2

ديروط ضد سبورتنج 0ـ1

طنطا ضد السكة الحديد 1ـ2

نتائج مباريات الجولة الـ 23 من دوري المحترفين

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 1-1   

وي ضد المقاولون العرب 1-1 

الترسانة ضد المنصورة 2-1 

أبو قير ضد طنطا 0-1 

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 0-0

سبورتنج ضد منتخب السويس 1-1

الداخلية ضد ديروط 1-4 

القناة ضد أسوان 0-0 

لافيينا ضد بروكسي 1-3 

وأقيمت أمس مباراة وادي دجلة والسكة الحديد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 1ـ1

أسوان ضد الترسانة 2ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 1ـ1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ0

المقاولون العرب ضد سبورتنج 2ـ0

راية ضد السكة الحديد 0-2.

 وادي دجلة ضد أبو قير للأسمدة 3-1. 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 

ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادي دجلة دوري القسم الثاني دوري المحترفين المقاولون العرب أسوان بلدية المحلة

مواد متعلقة

فوز المقاولون، نتائج مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 24 بدوري المحترفين

5 مباريات في ختام الجولة الـ 24 بدوري المحترفين

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على المواطن المصري وخطة الحكومة لتخفيف الأعباء

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

نفوق 1000 طائر، ننشر الحصر المبدئي لخسائر حريق مزرعة الفيوم

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان 2025

حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب

معجزات الرسول.. دعوها فإنها مأمورة

المزيد
الجريدة الرسمية