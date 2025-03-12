الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فوز المقاولون، نتائج مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 24 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أقيمت اليوم الأربعاء 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ “دوري المحترفين”، أمس الثلاثاء وتقام بمشاركة 20 فريقًا.

 

وكانت منافسات دوري المحترفين عادت مساء أمس الثلاثاء عقب توقفها بسبب ارتباط المنتخب الوطني للمحليين بخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين، بإقامة 5 مواجهات نارية. 

 

نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الـ 24 من دوري المحترفين 

بروكسي ضد بلدية المحلة 1-1 

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 0-1 

أسوان ضد الداخلية 2-1 

وادي دجلة ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0 

المقاولون ضد بترول أسيوط 1-0 

نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الـ 24 من دوري المحترفين 

المنصورة ضد القناة 0ـ1

راية ضد الترسانة 1ـ0

منتخب السويس ضد وي 0ـ2

ديروط ضد سبورتنج 0ـ1

طنطا ضد السكة الحديد 1ـ2

 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 24 

1- وادي دجلة 47 نقطة.

2- المقاولون العرب 43 نقطة.

3- أبوقير للأسمدة 40 نقطة.

4- وي 40 نقطة.

5- كهرباء الإسماعيلية 36 نقطة.

6- السكة الحديد 35 نقطة.

7- الترسانة 35 نقطة.

8- أسوان 34 نقطة.

9- القناة 33 نقطة.

10- بروكسي 33 نقطة.

11- بترول أسيوط 32 نقطة.

12- الداخلية 29 نقطة.

13- بلدية المحلة 25 نقطة.

14- لافيينا 24 نقطة.

15- منتخب السويس 22 نقطة.

16- طنطا 20 نقطة.

17- راية 20 نقطة.

18- المنصورة 18 نقطة.

19- ديروط 17 نقطة.

20- سبورتنج 17 نقطة.

 

نتائج مباريات الجولة الـ 23 من دوري المحترفين

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 1-1   

وي ضد المقاولون العرب 1-1 

الترسانة ضد المنصورة 2-1 

ابو قير ضد طنطا 0-1 

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 0-0

سبورتنج ضد منتخب السويس 1-1

الداخلية ضد ديروط 1-4 

القناة ضد أسوان 0-0 

لافيينا ضد بروكسي 1-3 

وأقيمت أمس مباراة وادي دجلة والسكة الحديد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 1ـ1

أسوان ضد الترسانة 2ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 1ـ1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ0

المقاولون العرب ضد سبورتنج 2ـ0

راية ضد السكة الحديد 0-2.

 وادي دجلة ضد أبو قير للأسمدة 3-1. 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 

ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين بلدية المحلة دوري القسم الثاني وادي دجلة أسوان

مواد متعلقة

5 مباريات في ختام الجولة الـ 24 بدوري المحترفين

خسارة المنصورة، نتائج مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يضرب بروج بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع النهائي

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

منوعات

المزيد

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفرة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

ما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

المزيد
الجريدة الرسمية