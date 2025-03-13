محافظ أسيوط يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من حريق منفلوط (صور)

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في معرض ملابس ومستلزمات بمدينة منفلوط وامتد إلى محال مجاورة، حيث تمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون خسائر في الأرواح.

ووجه محافظ أسيوط، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بحصر جميع المتضررين من الحريق وصرف مساعدات عاجلة لهم.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، كما كلف رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نشوب حريق في معرض ملابس بشارع البساتين بمنطقة جناين أيوب

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق في معرض ملابس بشارع البستاين بمنطقة جناين أيوب بمدينة منفلوط وامتد إلى محلات مجاورة وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى إخطار الكهرباء وشركات المرافق لاتخاذ التدابير اللازمة.

محافظ أسيوط يتفقد موقع الحريق

وانتقل على الفور محافظ أسيوط إلى موقع الحريق، حيث تابع شخصيًّا أعمال السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق واختناق تم نقلهم لمستشفى منفلوط رافقه خلال التفقد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة.

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