أسباب زيادة الوزن برمضان وطرق إنقاصه في أسرع وقت

أسباب زيادة الوزن في رمضان، يُعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية لإعادة ترتيب العادات الغذائية، وتنظيم مواعيد تناول الطعام، والتقرب إلى الله عز وجل من خلال الصيام والصبر.



إلا أن المفارقة العجيبة أن الكثيرين تزداد وزنهم خلال رمضان بدلًا من أن ينقص، رغم الامتناع عن الطعام لساعات طويلة.

أسباب زيادة الوزن في رمضان

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن مسألة زيادة الوزن في رمضان لها العديد من الأسباب، والتي تستعرضها فى السطور التالية.



انقاص الوزن الزائد



تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار

الصائم بعد ساعات طويلة من الجوع يشعر بحاجة شديدة للطعام، ما يدفعه لتناول كميات ضخمة بشكل سريع لتعويض ما فاته من طعام. وهذا يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية تفوق حاجة الجسم، مما يُسبب تراكم الدهون وزيادة الوزن.



الاعتماد على الأطعمة الدسمة والمقلية

من العادات المنتشرة في رمضان تحضير أطعمة مليئة بالدهون مثل السمبوسة المقلية، الكبيبة، البطاطس المقلية، الحلويات الشرقية المشبعة بالسمن والسكر كالكنافة والقطايف. هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية جدًا من السعرات الحرارية والدهون المشبعة التي تعيق عملية الحرق.



تناول الحلويات الرمضانية بشكل يومي

يرتبط شهر رمضان في ذهن الكثيرين بتناول الحلويات كعادة يومية بعد الإفطار أو السحور. ورغم أن الجسم بعد الصيام يحتاج للطاقة، إلا أن الحصول عليها من السكر والحلويات يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين وزيادة تخزين الدهون.

قلة النشاط البدني

يعتقد الكثيرون أن الصيام مبرر لعدم الحركة طوال النهار، ويتجنبون أي نشاط بدني خوفًا من التعب أو العطش. ومع قلة الحركة، ينخفض معدل الحرق، ما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.

عدم تنظيم مواعيد الطعام بين الإفطار والسحور

التناول العشوائي للطعام بين الإفطار والسحور دون تنظيم أو مواعيد محددة يؤدي إلى تناول كميات كبيرة دون وعي، مما يزيد من تراكم السعرات.

تناول المشروبات المحلاة

الإكثار من العصائر المحلاة بالسكر مثل قمر الدين، الكركديه، التمر هندي، والعصائر المعلبة يزيد من استهلاك السكر بشكل مفرط.

عدم شرب كميات كافية من الماء

قلة شرب الماء تسبب بطء عملية الأيض (الحرق)، كما تجعل الجسم يحتفظ بالسوائل، مما يظهر في شكل زيادة مؤقتة في الوزن وانتفاخ الجسم.

طرق إنقاص الوزن في رمضان



التخلص من الوزن الزائد

وعن طرق إنقاص الوزن خلال ما تبقى من شهر رمضان، والتخلص من الكيلوجرامات التي زادت الأيام الماضية، تقدم الدكتورة هدى الحلول في السطور التالية.

التحكم في كميات الطعام

يجب تناول الطعام بهدوء وعلى مراحل، بدءًا بالتمر والماء أو الحساء الخفيف. يُنصح بالانتظار 10-15 دقيقة قبل البدء في تناول الوجبة الرئيسية، لإعطاء إشارة الشبع للدماغ.

الابتعاد عن المقليات والدهون

يفضل استبدال المقليات بالمشويات أو الطعام المطهو في الفرن أو على البخار. كما ينبغي تقليل استخدام الزيوت والسمن في الطهي.

تنظيم الوجبات

يُنصح بتقسيم الأكل إلى 3 وجبات:

وجبة إفطار خفيفة (تشمل بروتين وخضروات ونشويات معقدة).

وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور (يمكن أن تكون فاكهة أو حفنة مكسرات غير مملحة).

وجبة سحور متوازنة (تشمل بروتين مثل البيض أو الزبادي، مع ألياف مثل الشوفان أو خبز أسمر).



ممارسة النشاط البدني

يمكن ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي بعد صلاة التراويح لمدة 30 دقيقة يوميًا. كما يمكن أداء تمارين منزلية بسيطة لتحريك الجسم وزيادة الحرق.

شرب كميات كافية من الماء

يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا موزعة بين الإفطار والسحور. يُفضل تجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، بل توزيعها على مدار الليل.

التقليل من الحلويات والمشروبات المحلاة

يمكن الاستعاضة عن الحلويات التقليدية بالفواكه الطازجة أو المجففة بكميات معتدلة. وإذا رغبتِ في تناول الحلويات، يكفي قطعة صغيرة مرتين أسبوعيًا بدلًا من تناولها يوميًا.

اختيار نشويات صحية

استبدال الأرز الأبيض والمكرونة العادية بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني، البرغل، الكينوا، أو خبز الشوفان. هذه الأنواع تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

النوم الكافي والمنظم

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجوع والشبع، لذلك يجب الحرص على النوم 6-8 ساعات يوميًا لتفادي الرغبة الزائدة في تناول الطعام.

تناول البروتين في كل وجبة

إضافة مصادر بروتين مثل الدجاج المشوي، السمك، البيض، أو البقوليات (عدس، فول) في وجبات رمضان يُساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام.

تناول الخضروات بكثرة

الخضروات الطازجة أو المطهية تُعطي إحساسًا بالشبع دون سعرات عالية، كما أنها غنية بالألياف التي تُنظم عملية الهضم.



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