الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

نجم الأهلي على رأس قائمة فلسطين استعدادا لتصفيات كأس العالم (فيديو)

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فلسطين قائمة فريقه لمعسكر مارس الجاري؛ استعدادًا لمباراتي الأردن والعراق، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

وشهدت قائمة المنتخب الفلسطيني تواجد وسام أبو علي نجم النادي الأهلي استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026. 

قائمة منتخب فلسطين 

وجاءت قائمة فلسطين لمواجهتي الأردن والعراق كالتالي:

https://www.facebook.com/share/v/164ZdzQvLY/?mibextid=wwXIfr

فيما يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لإعلان القائمة النهائية بأسماء اللاعبين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

حسام وإبراهيم حسن، فيتو
حسام وإبراهيم حسن، فيتو

24 لاعبا في منتخب مصر بمعسكر مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سعلنها الجهاز الفني، قبل نهاية الأسبوع الجاري، عقب انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وبحسب المصدر فإن قائمة منتخب مصر الوطني بمعسكر مارس ستضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس الحدود

 

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد أبو الفتوح - كريم الدبيس

 

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة 

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 21 مارس الجاري، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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