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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، أثيوبيا تتقدم على الكونغو الديمقراطية بهدف بالشوط الأول

منتخب الكونغو الديمقراطية
منتخب الكونغو الديمقراطية

تقدم منتخب أثيوبيا علي نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين المنتخبين اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تقام في المغرب. 

وسجل ديستا هدف التقدم لصالح منتخب أثيوبيا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول. 

 

تنزانيا تفوز على غينيا 

ونجح المنتخب التنزاني في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، عقب فوزه على المنتخب الغيني بهدف نظيف سجله المهاجم التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تصدرتها الكونغو الديمقراطية برصيد 12 نقطة.

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

1- تونس - المجموعة الأولى.

2- جزر القمر- المجموعة الأولى.

3- المغرب - المجموعة الثانية - (البلد المنظم)

4- الجابون - المجموعة الثانية.

5- مصر - المجموعة الثالثة.

6- نيجيريا - المجموعة الرابعة.

7- بنين - المجموعة الرابعة.

8- غينيا الاستوائية - المجموعة الخامسة.

9- الجزائر - المجموعة الخامسة.

10- أنجولا - المجموعة السادسة.

11- السودان - المجموعة السادسة.

12- كوت ديفوار- المجموعة السابعة.

13- زامبيا  - المجموعة السابعة.

14- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

15- مالي - المجموعة التاسعة.

16- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

17- زيمبابوي- المجموعة العاشرة.

18- أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

19- جنوب إفريقيا - المجموعة الحادية عشر.

20- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

21-  السنغال - المجموعة الثانية عشر.

22- تنزانيا - المجموعة الثامنة.

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