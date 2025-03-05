الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

ثلاثي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الوطني، أن ثلاثي الأهلي عمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا، تقلصت كثيرا فرص إنضمام أي منهم لمعسكر الفراعنة المقبل، خاصة أن عمر وكوكا ابتعدا منذ فترة عن التشكيلة الأساسية للأحمر.

 

عمر كمال عبد الواحد، فيتو
عمر كمال عبد الواحد، فيتو

سبب إستبعاد أكرم توفيق

أما أكرم توفيق، فما زال حسام حسن يرفض استدعاءه لمعسكرات المنتخب الوطني منذ أن سخر من الجهاز الفني عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد استبعاده من معسكر أكتوبر الماضي.

أكرم توفيق، فيتو
أكرم توفيق، فيتو

ومنذ ذلك الحين يرفض حسام حسن الإستعانة بخدمات أكرم توفيق في تشكيلة منتخب مصر، كما أن حسام حسن بات يعتمد على ظهير أيمن المصري البورسعيدي أحمد عيد، الذي قدم مردودا طيبا مع الفراعنة في معسكري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، إلى جانب محمد هاني ظهير الأهلي صاحب الخبرات الإفريقية الكبيرة.

أحمد نبيل كوكا، فيتو
أحمد نبيل كوكا، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 21 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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