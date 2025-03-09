الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

فتوح يعود لحسابات منتخب مصر بعد إصابة لاعب بيراميدز

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

منتخب مصر، عاد أحمد فتوح ظهير نادي الزمالك بقوة، لحسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في معسكر مارس الجاري، والذي يتخلله مواجهات إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

وجاء دخول أحمد فتوح في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد تأكد غياب محمد حمدي ظهير بيراميدز عن معسكر الفراعنة المقبل، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ستغيبه عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربع أسابيع 

 

تشخيص إصابة محمد حمدي

وكشف مصدر في الجهاز الفني لفيتو، أن حسام حسن حسم موقف اللاعب محمد حمدي من معسكر الفراعنة المقبل، بعدما تلقى تأكيد من الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أنه من الصعب يلحق اللاعب بمعسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 17 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف المصدر، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

محمد حمدي ظهير بيراميدز ومنتخب مصر، فيتو
محمد حمدي ظهير بيراميدز ومنتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 21 مارس الجاري، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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