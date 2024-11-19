الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلة الفراعنة الأساسية أمام بوتسوانا، في اللقاء المقرر إقامته اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 

تشكيل منتخب مصر  أمام بوتسوانا

 وجاء التشكيل كالتالي: 

مصطفى شوبير
عمر كمال
أحمد رمضان بيكهام 
محمد ربيعة
محمد حمدي
مروان عطية 
ناصر ماهر 
محمود حسن تريزيجيه 
طاهر محمد طاهر
عمر مرموش
مصطفى محمد

محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - أسامة فيصل

 

وتأكد غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن تشكيلة الفراعنة أمام بوتسوانا لتراكم البطاقات الصفراء.

 

 

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

 

 

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي 

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

 ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا  كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الاول مصطفي محمد محمد صلاح

مواد متعلقة

أرقام المحترفين في منتخب مصر قبل مواجهة بتسوانا

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

انطلاق مباراة السعودية وإندونيسيا وسط أمطار غزيرة (فيديو)

مباراة مصر وبوتسوانا، العميد يلقي المحاضرة الفنية للاعبي المنتخب باستاد الدفاع الجوي

برقم خيالي، منتخب مصر يتفوق تسويقيا على بوتسوانا قبل مواجهة الليلة

نجما منتخب مصر مهددان بالغياب عن مباراة الافتتاح بكأس الأمم الإفريقية

رقم قياسي ينتظر حسام حسن حال الفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

حسام وإبراهيم حسن ينعيان محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

منوعات

المزيد

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

المزيد
الجريدة الرسمية