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رياضة

5 لاعبين من الأهلي يمثلون منتخب الشباب مواليد 2005

أهلي 2005
أهلي 2005

منتخب مصر، شهدت قائمة المنتخب الوطني مواليد 2005 استدعاء 5 لاعبين من صفوف النادي الأهلي، للانتظام في المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بداية من اليوم الخميس، قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة الأحد القادم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب اعلن قائمة مبدئية تضم 35 لاعبًا من أجل الانتظام في معسكر تحضيري المنتخب قبل السفر لقطر من أجل المشاركة في الدورة الدولية بجانب منتخبات قطر والإمارات وأوكرانيا.

واستعد الجهاز الفني  لمنتخب مصر مواليد 2005  بقيادة أسامة نبية 5 لاعبين من صفوف الأهلي، وهم: محمد عبدالله - إبراهيم عادل - معاذ عطية - أحمد وحيد - محمود لبيب.

قائمة منتخب مصر 2005

والقائمة ضمت 7 محترفين بالإضافة لـ 28 لاعبًا ينشطون في أندية محلية وجاءت كالتالي:
- حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد إف سي) ’ أحمد وهب (المصري البورسعيدي) ’ أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

- خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ ’ أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) ’ محمد سمير وسيف عصام ومهاب سامي (إنبي) ’ إبراهيم عادل ومعاذ عطية ومحمود لبيب (الأهلي) ’ عبد الله بوستنجي وعبد العزيز سعيد (سموحة) ’ محمد جمال (بتروجت) ’ بلال موسى (زفوله الهولندي) ’ مؤمن شريف (الاتحاد السكندري).

- الوسط والهجوم: أحمد خالد "كباكا" (مودرن سبورت) ’ محمد السيد (الزمالك) ’ أحمد وحيد (الأهلي) ’ سوني شاربلس (بولتون الإنجليزي ) ’ عمرو عبد المجيد هامبورج الألماني ’ تيبو غابريال ماينز الألماني ’ محمد عبد الله (الأهلي) ’ عمرو خالد "بيبو"  ( آراو السويسري) ’ عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) ’ أحمد أبو الفتح (المصري البورسعيدي) ’ عمرو أسامة (إنبي) ’ راغب عبد الهادي (الجونة) ’ محمد عبد الناصر ومهند محمد (المقاولون العرب) ’ يوسف شلبي (مودرن سبورت) ’ محمد أشرف ()’ أدهم علاء (الاتحاد السكندري) ’ محمد أحمد وكريم سعيد (وادي دجلة).

 


معسكر المنتخب ينطلق اليوم الخميس وحتى موعد السفر للدوحة الأحد المقبل للمشاركة في الدورة التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 26 مارس الجاري.

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