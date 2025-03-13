فتاة تسأل: ليه البنت بتحب تتزين؟ وعلي جمعة يرد: الله جميل يحب الجمال

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية زينة المرأة.

وقال د. علي جمعة: و"خذوا زينتكم عند كل مسجد".. أمرنا الله، سبحانه وتعالى، ونحن نذهب إلى المسجد، وهو مركز للعبادة، والتعليم، والسياسة، وقضاء حوائج الناس، والخدمة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، ومركز لاجتماع الناس في أفراحهم وفي أتراحهم، كان مركزا للحياة كلها.. وربنا، سبحانه وتعالى، أمرنا حينما نذهب إلى المسجد أن نأخذ زينتنا.

ليه ربنا خلق البنت بتحب تتزين؟

وتساءلت إحدى الفتيات الحاضرات: ليه ربنا خلق الست أو البنت بتحب تتزين؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: وخلق الرجل يحب يتزين، وأمر الرجل بالزينة صراحة: "خذوا زينتكم عند كل مسجد".. وأتى شخص إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي جميلا، وأن يكون نعلي جميلا،........، قال: "إن الله جميل يحب الجمال".. كان بيتكلم عن الكبر، فالرجل تصور أننا عندما نلبس حلو ونتشيك، نبقى متكبرين، فقال له: "الكبرُ غمطُ الحق"، أن تتعالى عن الاعتراف بالحقيقة.

البنت أجمل من الرجل

وقال الدكتور علي جمعة: لكن هاسأل مكانك: مش ليه ربنا خللى البنت تحب الزينة، والولد مش بيحبها؟!..لا.. هي متعلقة بها لأنها أجمل من الرجل.. ربنا جعلها هكذا، لأنها مصدر الحياة.. الرجل يتنطط علشان يجيب الرزق من فم الأسد، والبنت تخرج منها الحياة.. دي التقسيمة الأساسية، حتى الأنثى في كل الحيوانات رقيقة، وتحب الجمال، وتحب الزينة.



وأضاف: من كتبوا في عالم الحيوان، زي الإمام الدميري، والجاحظ، لاحظوا ذلك.. هذا خلق الله، وهذا يتواءم مع قضية الخصائص، الوظائف، المراكز القانونية.



ونصحها جمعة: احفظي القواعد تتفك معاكي كل حاجة، تلاقيها مبهرة.



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