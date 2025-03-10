هل الجن يتشكل في صورة قطة؟ وهل الحيوانات ترى العفاريت؟ إجابة قاطعة من علي جمعة (فيديو)

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الرحمة بالإنسان والحيوان والنبات، بل والجماد.

هل الجن يأتي في هيئة حيوانات؟

وتساءلت بنت: “فيه ناس بيعتقدوا أن الجن يأتي في هيئة حيوانات.. وأكتر حاجة مشهورة القطة السوداء؟”.

وأجاب الشيخ علي جمعة: “في الحقيقة أن الجن يتشكل ويأتي في أشكال مختلفة، وحدث مرةً أن هجم ثعبانٌ على بيت السيدة عائشة، إذا الحيوان بهذه الكيفية اعتدى على الإنسان، فقد خرج عن دائرة الاعتبار.. معتدي، عامل زي الإنسان الذي يقتل فاحنا بنعمل عليه القصاص ونقتله.. لأنه اعتدى، أما البشر، وهذا هو الفرق بين المقتول ظلما، والمقتول عدلا، المقتول ظلما هذا شهيد، لكن من قتل لأنه قتل، فهذا عدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.

مقتضيات العدالة

"ذلك الثعبان قتلته السيدة عائشة، فقالوا لها أتدرين من قتلتي؟! كانوا عايزين يخوفوها، وهي كانت فقيهة، ده العفريت بتاع سليمان اللي كان هايجيب له عرش بلقيس، قالت: اعتدى على أمه، داخل يروعها".

إذن نحن نرحم، لكن فيه أيضا مقتضيات العدالة.

وتساءلت طالبة: “لو فيه واحد سايق عربية، وعدى من أمامه إنسان، هيعمل أي حاجة علشان لا يؤذيه.. ممكن يعمل حادثة، وممكن يضر نفسه، لكن لو حيوان كلب أو قطة مش هايخاف إنه يؤذيه، وممكن يدوسه عادي.. هل فيه فرق بين روح وروح؟ بين الحيوان والإنسان؟”.

ترتيب الأولويات

ورد الدكتور علي جمعة: “لا طبعا.. لو أنه دهس الكلب أو القطة هكذا عدوانا يكون حرام عليه لأنه يكون قد ارتكب إثما.. لكن القضية هنا ترتيب الأولويات، يحدث كثيرا إن واحد ماشي بالسيارة وأمامه إنسان، فيريد إنقاذ الإنسان حتى لو تحطمت السيارة؛ لأن الإنسان أغلى من السيارة.. إنما لو جاء حيوان.. لو حاولتُ أن أتفاداه قتلت إنسانا، هنا المقارنة.. فقتلي للإنسان هذا يكون أشدَّ حرمة، فأنا أقتل الحيوان هربا من قتل الإنسان، حينئذٍ يكون قد تخلص من الإثم.. أما أن يكون أمامه يفرمل أو يبتعد، ولم يفعل يكون آثما”.

وسألته فتاة: “فيه مرة كان فيه كلاب طلعت على سوق سيارات، وابتدت تنبح قبل صلاة العشاء، فحد قال لي إن الكلاب والقطط بتشوف الجن في التوقيت من العشاء للفجر، فهل دي حقيقة؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة، ضاحكا: لا، مش حقيقة.

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