علي جمعة: السيدة عائشة قتلت الثعبان الذي دخل بيتها لهذا السبب

حكى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، حكاية الثعبان الذي دخل بيت السيدة عائشة، رضي الله عنها، أم المؤمنين، فقتلته.. وأوضح السبب الذي قتلته من أجله، رغم اعتراض بعض الصحابة.

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الرحمة بالإنسان والحيوان والنبات، بل والجماد.

إنما أنا رحمة مهداة

وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله، سبحانه وتعالى، نبينا رحمة للعالمين، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وكان، صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا رحمة مهداة.. والعالمون يدخل فيها الإنس والجن والحجر والشجر.. يدخل فيها كل الكائنات، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، رحمة، وأرسله الله رحمة، واختار صفتين من صفاته سبحانه ليبدأ بها كلامه مع نبيه: "بسم الله الرحمن الرحيم"، رحمة في رحمة.

الجن.. والقطة السوداء

وتساءلت بنت: فيه ناس بيعتقدوا أن الجن يأتي في هيئة حيوانات..وأكتر حاجة مشهورة القطة السوداء؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: في الحقيقة أن الجن يتشكل ويأتي في أشكال مختلفة، وحدث مرةً أن هجم ثعبانٌ على بيت السيدة عائشة، إذا الحيوان بهذه الكيفية اعتدى على الإنسان، فقد خرج عن دائرة الاعتبار.. معتدي، عامل زي الإنسان الذي يقتل فاحنا بنعمل عليه القصاص ونقتله.. لأنه اعتدى، أما البشر، وهذا هو الفرق بين المقتول ظلما، والمقتول عدلا، المقتول ظلما هذا شهيد، لكن من قتل لأنه قتل، فهذا عدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

ثعبان في بيت السيدة عائشة

وأوضح الدكتور علي جمعة: ذلك الثعبان قتلته السيدة عائشة، فقالوا لها أتدرين من قتلتي؟! كانوا عايزين يخوفوها، وهي كانت فقيهة، ده العفريت بتاع سليمان اللي كان هايجيب له عرش بلقيس، قالت: اعتدى على أمه، داخل يروعها.

إذن نحن نرحم، لكن فيه أيضا مقتضيات العدالة.



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