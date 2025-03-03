ضبط 10أطنان ملح وأعلاف و6400 كيس مقرمشات مجهولة المصدر فى الشرقية

قامت حملة تموين قطاع جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي وعادل عبد العزيز من مفتشي القطاع بالمرور علي الأنشطة التجارية بمركز بلبيس والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية

طبط 4 أطنان ذرة صفراء و6 أطنان ملح

أسفرت عن ضبط 6 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية بقرية النوبة وتم تحرير محضر برقم 4808 جنح بلبيس، كما تم ضبط 4 أطنان ذرة صفراء مجروش مجهول المصدر بمدشة وتم تحرير محضر برقم 4809 جنح بلبيس

ضبط 6400 كيس مقرمشات

كما تم ضبط 6400 كيس مقرمشات بمخزن للمواد الغذائية وتم تحرير محضرين برقم 4810//4811 جنح بلبيس.

تكثيف الحملات التفتيشية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة وبتكليف من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

الأنشطة التجارية المختلفة

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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