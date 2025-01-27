الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل اللوبيا بالصلصة، ألذ أكلة للغداء

طريقة عمل اللوبيا
طريقة عمل اللوبيا

طريقة عمل اللوبيا، من الأكلات المصرية، التي توارثها عن الأجداد، وتعد اللوبيا البقوليات عالية القيمة الغذائية، إلى جانب طعمها اللذيذ المميز.

ويقدم طبق اللوبيا بالصلصة مع اللحمة والأرز الأبيض، كوجبة غداء مصرية، وهذه الوجبة من أشهر وجبات الغداء المصرية، المغذية والتي يعشقها الكثيرون.
 

طريقة عمل اللوبيا بالصلصة خطوة بخطوة


وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل اللوبيا المصرية التفاصيل، على طريقة أهل زمان.
 

طريقة اللوبيا
طريقة اللوبيا


مكونات عمل اللوبيا
1 كوب لوبيا بيضاء ناعمة
2 كوب ماء
1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى مكعبات
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 ملعقة صغيرة ملح

 

خطوات عمل اللوبيا بالصلصة 
 

1. اغسلي اللوبيا جيدًا وتخلصي من أي شوائب.
2. في قدر كبير، ضعي اللوبياء والماء.
3. سخني القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.
4. خففي النار، غطيها، واتركيها على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة، أو حتى تنضج اللوبياء.
5. في غضون ذلك، في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.
6. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.
7. أضيفي صلصة الطماطم والكمون والفلفل الأسود والملح وقلبي.
8. اطهي الصلصة لمدة 5 دقائق، أو حتى تتسبك.
9. اسكبي الصلصة على اللوبيا المسلوقة.
10. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أخرى، أو حتى تتسبك الصلصة.
11. قدمي اللوبيا ساخنة.

 

نصائح لنجاح طريقة عمل اللوبيا

يمكنك نقع اللوبيا لمدة 6-8 ساعات قبل الطهي لتقصير وقت الطهي.
يمكنك إضافة المزيد من الصلصة إذا كنت تفضلها أكثر سمكًا.
يمكنك إضافة الخضار الأخرى إلى اللوبيا، مثل الجزر أو البطاطس أو الطماطم.
يمكنك أيضًا إضافة اللحوم أو الدجاج إلى اللوبيا.

 

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالصلصة
 

الفاصوليا الخضراء بالصلصة
الفاصوليا الخضراء بالصلصة

وتعد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من طرق الخضراوات التي يحبها الكثيرين، وقد تجدها بعض ستات البيوت، أنها صعبة التحضير، في حين أنها بسيطة وسريعة التحضير، والطعم سيذكرك بأيام الطفولة، واكلات الجدة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، على أصولها.

 

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء
نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتين زيت دوار الشمس

 

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.
عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

طريقة عمل الملوخية الناشفة، الوصفة الأصلية والنتيجة مبهرة

طريقة عمل السبانخ، أكلة شتوية وقيمتها الغذائية عالية

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء
يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".
بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.
ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريقة عمل اللوبيا فوائد اللوبيا طريقة عمل اللوبيا ام عين سودا طريقة عمل طاجن اللوبيا باللحمة الضاني المفرومة مكونات عمل اللوبيا اللوبيا بالصلصة

مواد متعلقة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة لغداء مميز وغير مكلف

طريقة عمل البسلة المجمدة، أكلة شتوية وتحضيرها في دقائق

طريقة عمل القلقاس بالسلق، أشهر طبخة شتوية وقيمة غذائية عالية

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، أكلة سريعة التحضير وموفرة
ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

شاهد، مسئول مصري ينظم حركة الآلاف من الفلسطينيين للعودة إلى شمال غزة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

الزمالك يتخطى الجونة برباعية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري المصري

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية