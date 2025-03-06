الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بإدارة أسيوط التعليمية (صور)

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة ثانوي بأسيوط، فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بقاعة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بمشاركة 26 مدرسة ثانوي عام على مستوى إدارة أسيوط التعليمية ضمن جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة لكافة القطاعات وخاصة قطاع التعليم وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم واستكمالًا لخطة بناء الإنسان المصري والارتقاء به باعتباره أساس التنمية الحقيقية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

جاء ذلك بحضور طارق الدسوقي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية، وعلي عطاي مدير الخدمات بإدارة أسيوط التعليمية، وسها حسين مدير مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، ومصطفى فتحي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من موجهي عموم المواد الدراسية بمديرية التربية والتعليم.

 

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للطلاب المتميزين في شتى المجالات وخاصة المتفوقين دراسيًا الذين يعتبرون قادة المستقبل وداعمين إستكمال عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الآونة الأخيرة. 

وأوضح محافظ أسيوط أن مثل تلك المسابقات تساهم في الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب وتهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على التفوق في المجالات العلمية والثقافية وتعزز من روح التنافس وتنمي روح الولاء والانتماء مشيرًا إلى حرصه على تكريم الفرق الفائزة بالمسابقة بعد إعلان النتيجة تشجيعًا لباقي الطلاب والمدارس على أن يحذو حذوهم في التنافس والوصول للمراكز الأولى في المسابقات القادمة موجهًا الشكر للقائمين على تنظيمهًا وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

تنفيذ أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس المحافظة

 

وطالب محافظ أسيوط العاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلابا ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج وحثهم على الإهتمام بتوفير بيئة تعليمية جيدة تشجع على التحصيل الدراسي والتفوق مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم وتنفيذ أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس المحافظة. 

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ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب في كافة مدارس المحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية ما يساهم في توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة طلاب الشهادة الإعدادي لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.

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