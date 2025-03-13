خسائر تتخطى الـ20 مليون جنيه وإصابة 5 أشخا ص في حريق سوق منفلوط والأسباب مجهولة

أكد أهالي منطقة أيوب بشارع البستان بمركز منفلوط بأسيوط أن الحريق الهائل الذي اندلع فجر اليوم الخميس أدى إلى خسارة فادحة تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه بضاعة من الملابس والشنط ومستلزمات المنازل بمعرضين يضمون أكثر من 15 باكية و10 محال تجارية.

خسائر مادية بـ20 مليون جنيه

وأوضح أحد أصحاب المحال التجارية بـشارع البستان أن الحريق مجهول السبب حتى الآن فلا يعلم إن كان ماس كهربي أم عقب سيجارة، لافتًا إلى أن أصحاب المحال التجارية والباكيات فوجئوا باندلاع النيران داخل السنتر بشارع أيوب انتقاله بسرعة هائلة لباقي المحال في المعرض الآخر مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص بحروق كبيرة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وخسائر مادية تتخطى الـ20 مليون جنيه خاصة أن المحال كانت مجهزة لموسم عيد الفطر بالبضاعة.

محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق منفلوط

في ذات السياق انتقل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لمتابعة أعمال السيطرة على حريق هائل وقع في منطقة السوق بشارع البستان بمنفلوط حيث تجري أعمال إخماد الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق بمنطقة السوق بشارع البستان بمركز منفلوط.

انتقال 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق منفلوط

وعلى الفور توجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخلاء المكان كإجراء احترازي وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وتم الإطفاء والتبريد.

وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تعمل على قدم وساق لإخماد الحريق والسيطرة عليه مع الحفاظ على أرواح الأهالي وقبل انتقال الحريق للمنازل المجاورة الحريق دون خسائر في الأرواح واصابة شاب أثناء محاولة إطفاء الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة َوجار متابعة أعمال الإطفاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.