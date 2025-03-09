الأحد 09 مارس 2025
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محافظ أسيوط يسلم جهازي عروسة لفتاتين يتيمتين

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم أجهزة العروسة، فيتو

سلم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جهازي عروسة لفتاتين يتيمتين مقبلتين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا بالمشاركة المجتمعية وفي إطار رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياتهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإستراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية ومساعدة المواطنين في تحسين حياتهم اليومية.

جاء ذلك بحضور الشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الإجتماعية بأسيوط، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

إجراء بحث إجتماعي للفتاتين للتأكد من كونهن مستحقات

وقام محافظ أسيوط بتسليم جهازي العرائس والتي تتضمن (ثلاجة – غسالة) متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة مشيدًا بدور رجال الخير في توفير سبل الدعم لأكبر عدد من المواطنين لتحقيق التكافل الإجتماعي لافتًا إلى تلقي إدارة خدمة المواطنين طلبهن في الحصول على الدعم وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي حيث تم إجراء بحث إجتماعي للفتاتين للتأكد من كونهن مستحقات وضمان أحقيتهن في المساعدات المقدمة لهن وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم هذه الفئات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتنفيذ المبادرات التي تساهم في رفع الأعباء عنهم وتوفير برامج الدعم والحماية الإجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل الدور المجتمعي ومساهمتهم الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومساندة جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة والشاملة.

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