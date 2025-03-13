زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

مايحدث حاليا في كرة القدم المصرية أصبح مثار سخرية العالم وكل المتابعين للدوري المصري مما حدث في لقاء القمة ويحدث في الدوري الممتاز أقدم مسابقة في أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

والحقيقة أنها فوضى عارمة في الكرة المصرية لعدم الالتزام بالقانون واللوائح ولذلك ظهرت موجة فرد العضلات من كل الأطراف …وأصبحت الصورة ليست كرة القدم التي يمارسها في العالم وإنما شوية أصحاب راحوا إيجار ساعتين.

ربما الذين ذهبوا لإيجار ساعتين في ساحة أو ملعب أو حتى جرن إنما ذهبوا للاستمتاع ولكن الجماعة بتوع الكورة قلبوها خناقة وتحولت إلى فترة كأن ياتي زميلنا الرخم ويقول فركش ….نعم فركش لأنه هيقف في الملعب ويبوظ اللعب !

كل الأطراف عايز تفركش دون النظر إلى أي أمور أخرى وكلا يغني على ليلاه والجماعة الساقطين يتضامنوا مع الزعيم الذي يمثله الأهلي في تلك الحالة من أجل النجاة من الهبوط ولايعنيهم الخسائر التي سيتكبدوها.

نعم غاب القانون وغابت اللوائح لأن اللوائح تقول أن تلك الرابطه غير شرعية ولم تتخذ الإجراء التي سنتها لائحة النظام الأساسي واحتكرت الرابطة في شخص واحد فقط بعد أن ظهر أن باقي الرابطة مجرد صورة (وهو ما كشف عنه عماد متعب الذي قفز من المركب بعد أن غرق ).

كان هيجرى ايه لو عملنا انتخابات للرابطة؟! وكان هيحصل ايه لو الأنديه طالبت بحقها وأـصرت على الانتخابات واختيار ممثليها ؟! كان وكان وكان …..كله بكاء على لبن (رايب).

انسحاب الأهلي من الدوري

في بيانه الأخير الذي رفض فيه النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لعب مباراة القمة أمام الزمالك إلا بحكام أجانب ونفذ وعده بالانسحاب من المباراة ويهدد بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز.

وهنا أقول: لحظة من فضلك ….ليس من صلاحية أي مجلس إدارة في أي نادي في مصر اتخاذ قرار الانسحاب من أقدم بطولة في مصر وأفريقيا والعرب وإنما هو حق أصيل للجمعية العمومية وإذا كان مجلس الأهلي جادا في قراره فعليه دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ واستطلاع رأيها في قرار الانسحاب …هذا ما تقوله اللوائح والقانون وإلا كان كل مجلس إداراة يعمل اللي على هواه !

ومن جديد أؤكد أن الفوضى الرياضية سببها الأساسي والرئيسي هو غياب القانون واللوائح واللجوء إلى الترزية الذين يفعلون ما يريد المخرج ….هاتلنا ماتش الأهلي والزمالك في الأسبوع الأول وحط الماتش الفلاني يوم كذا وهكذا تدار الأمور وفي النهاية يقولك الذكاء الصناعي !

وفي النهايه تبقى كلمة

أعذر الأشقاء في السعودية في الهجوم على المهندس هاني أبو ريدة الذي طالب بنقل مجموعة في كأس العالم إلى مصر ولكن ما هو عذر الأشقاء المصريين ….الأشقاء المصريين تباروا للدفاع عن حق الشقيقة المملكة في تنظيم منفرد للمونديال أكثر من السعوديين أنفسهم…..

ربنا يهدي.

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