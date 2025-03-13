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صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

استنسخت سيدة صينية كلبها الذي مات بسبب نوبة قلبية في الـ11 من عمره.

في عام 2017، عندما ظهر أول كلب مستنسخ في الصين، بدأت المرأة في دراسة هذا الموضوع واستشارة الخبراء.

 

استخدام عينة من الجلد مأخوذة من جسم الكلب

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، فبعد عدة سنوات من زيارات شركة متخصصة في الاستنساخ، قررت استنساخ كلبها "جوكر"، ودفعت مبلغا قدره 22  ألف دولار مقابل إجراء عملية الاستنساخ، حيث تعتمد التقنية على استخدام عينة من الجلد مأخوذة من جسم الكلب (مثل البطن أو أطراف الأذنين) يتم دمجها مع بويضة من حيوان آخر لإنشاء جنين ثم تم زرع هذا الجنين في أنثى بديلة، مما يسمح بإنتاج نسخة طبق الأصل من الكلب، تشبه إلى حد بعيد الأصل في المظهر والسلوك. 

 

 

أخلاقيات استنساخ الحيوانات الأليفة

تسبب هذا الحدث في ظهور ردود فعل واسعة على الإنترنت، مما أثار تساؤلات حول أخلاقيات استنساخ الحيوانات الأليفة.

ووفقا لشبكة «روسيا اليوم»، فإن استنساخ الكلاب هو عملية علمية يتم فيها إنشاء نسخة جينية مطابقة لكلب موجود سابقا.

وفي عام 2005 تم استنساخ أول كلب في كوريا الجنوبية من قبل فريق علمي بقيادة الدكتور هوانغ وو-سوكو، والكلبة المستنسخة كانت من سلالة "أفغاني هوند" وأطلقت عليها  سنبي (Snuppy). 

وتم استخدام تقنية تسمى نقل النواة الخلوية الجسدية (SCNT)، وهي نفس التقنية المستخدمة في استنساخ النعجة دوللي.

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