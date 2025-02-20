الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يجري تعديلات علي مباريات دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

أجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على بعض مواعيد مباريات دوري القسم الثاني أ والمعروف بـ " دوري المحترفين" وذلك طبقًا لقرار مجلس الإدارة بتشكيل المنتخب الوطني للمحليين من لاعبي دوري القسم الثاني وخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين.

مواعيد مبارايات دوري المحترفين بعد التعديلات 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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