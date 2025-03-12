أخبار الرياضة اليوم، تحرك جديد للأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك، رسالة نارية من وزير الشباب بشأن أزمة القمة، أبو ريدة يفوز بعضوية المجلس الأعلى لـ فيفا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب مسئولي القلعة الحمراء بعد أزمة مباراة القمة أمام الزمالك والتي شهدت انسحاب الأحمر من المباراة التي كان من المقرر أن تقام أمس الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة القمة 130 انسحاب النادي الأهلي وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة، اعتراضا على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري.

وقال المصدر: إن مسؤولي الأهلي بدأوا في التواصل مع عدد من أندية الدوري الممتاز؛ لبحث إمكانية حل رابطة الأندية المصرية المحترفة، استنادا إلى اللائحة التي تنص على انتخاب مجلس للرابطة جديدة كل موسم وهو الأمر الذي لم يحدث مما يعني عدم قانونية الرابطة.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة هامة بعد حضوره اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، التي عقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة، وتزامنت مع أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

وقال وزير الشباب والرياضة عبر حسابه على “فيس بوك”: “قدر مصر، يجب أن نعي قدر بلدنا جيدا وأيضا قدر ذاتنا كمصريين لنا حضارتنا وهيئتنا”.

وتابع: “في حضوري وكلمتي ممثلا عن الحكومة المصرية في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، تحدث رئيس الاتحاد الدولي انفنتينو قائلا: “بلدي مصر ولا يوجد مكان في العالم تستيقظ فيه وترى هذا المكان وهذه الحضارة وهو يشير إلى الأهرامات”.

فاز هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي التي تقام حاليا بالقاهرة.

فيما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، إعادة انتخاب باتريس موتسيبي، كرئيس للكاف لدورة جديدة تستمر حتى عام 2029 بالتزكية كونه المُرشح الوحيد، من دون منافس.

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، قبول الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى جهازه الفني المعاون، بسبب تراجع النتائج وآخرها الخسارة من الجونة مساء أمس الثلاثاء، بهدفين دون رد، في أولى جولات المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق، حيث تقرر خصم مبلغ 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب، بسبب الأداء غير المرضي وسوء النتائج التي أثرت على مشوار الفريق، كما قرر المجلس إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن الأداء وعودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وأكد مجلس الإدارة أنه في حالة انعقاد دائم من أجل دراسة الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال 48 ساعة.

تسعى إدارة النادي الأهلي، لاحتواء غضب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد أزمة انسحاب الأحمر من مباراة القمة والتي كان مقررًا لها أمس بالدوري.

وكشف مصدر أن حالة من الغضب انتابت مارسيل كولر خاصة وأنه استعد تكتيكيا وبدنيا للقاء ليفاجئ بقرار الانسحاب وما زالت حالة الغضب تنتاب كولر.

وأجرى كولر اتصالا هاتفيا بوكيل أعماله للحديث عن الأزمة ورغبته الشديدة في استكمال الدوري.

وأرجأ مارسيل كولر السفر إلى سويسرا لقضاء إجازته والتي كان مقررا لها عقب لقاء القمة أمس، ولكنه اضطر إلى عدم السفر حتى حل الأزمة.

تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي مقدم برنامج "الماتش" بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

النادي في بلاغه قال إن المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، إعادة انتخاب باتريس موتسيبي، كرئيس للكاف لدورة جديدة تستمر حتى عام 2029 بالتزكية كونه المُرشح الوحيد، من دون منافس.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء الجمعية العامة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بمقر الاتحاد في القاهرة.

أخطر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بانتهاء المعسكر وذلك بعد أزمة مباراة الزمالك الاخيرة في القمة 130.

وشهدت مباراة القمة 130 انسحاب النادي الأهلي وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لمناقشة أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الزمالك، بسبب رفض اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب خلال ساعات، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اتصالات بين الجانبين، كما وافق الخطيب على مقترح وزير الرياضة بتأجيل اللقاء واستقدام طاقم حكام سعودي لإدارتها، إلا أن هذا المقترح اصطدم برفض مجلس الزمالك.

ويناقش وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب سبل حل أزمة مباراة القمة وقرار الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري.

اقترب نادي إنتر ميامي الأمريكي، من ضم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد دي ماريا صاحب الـ37 عامًا، مع بنفيكا في يونيو المقبل، وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، لا ينوي الاستمرار في القارة العجوز، حيث خاض مع الفريق البرتغالي موسمين، عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي في صيف 2023.

كشفت الإدارة الطبية بنادي الهلال السوداني، عن تفاصيل إصابة الثنائي السنغالي إيمي تندينج والمالي أداما كوليبالي، مع اقتراب المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم 1 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر "فيسبوك"، أن السنغالي إيمي تندينج يعاني من التواء في الكاحل وخضع لفحوصات طبية، وتقرر اراحته لمدة 10 أيام تتخللها جلسات علاج، تعقبها العودة التدريجية.

وفيما يتعلق بالجناح المالي أداما كوليبالي فقد خضع لفحوصات طبية أكدت معاناته من الإصابة على مستوى عضلات أسفل البطن والحوض، ويخضع لجلسات علاج وتأهيل، على أن يراقب الطاقم الطبي مدى استجابته للعلاج خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تحديد فترة غيابه.

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيار موروا، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

بتلك النتيجة يتأهل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من فوزه في مجموع اللقائين 3 / 2، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث سجل هدف دورتموند كريم أديمي بينما سجل هدف ليل هاكون أرنار هارالدسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.