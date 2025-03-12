الاتحاد السكندري يقبل استقالة طلعت يوسف ويجمد مستحقات اللاعبين

الدوري المصري، أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، قبول الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى جهازه الفني المعاون، بسبب تراجع النتائج وآخرها الخسارة من الجونة مساء أمس الثلاثاء، بهدفين دون رد، في أولى جولات المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق، حيث تقرر خصم مبلغ 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب، بسبب الأداء غير المرضي وسوء النتائج التي أثرت على مشوار الفريق، كما قرر المجلس إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن الأداء وعودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وأكد مجلس الإدارة أنه في حالة انعقاد دائم من أجل دراسة الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال 48 ساعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادًا للمرحلة القادمة، والتي يسعى فيها النادي لاستعادة مستواه وتحقيق نتائج إيجابية.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

الجونة يهزم الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري المصري

وفاز نادي الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى nile، موسم 2024-2025، والمقامة باستاد خالد بشارة.

وسجل هدفي الجونة كل من على الزاهدي ومحمد عماد.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع أحمد شوشة، أحمد العش،،أحمد رضا، أليو جاتا،

في الوسط: نور السيد، أحمد مجدي، بلال السيد

والهجوم: على الزاهدي، فافور أكيم، النحاس.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: سليمان

خط الدفاع:أحمد الشيمي – محمد المغربي – مصطفى إبراهيم – مؤمن شريف

خط الوسط:- كريم الديب – مورو ساليفو – عمر الوحش – سمير فكري

خط الهجوم:إسلام سمير – فادي فريد.

تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول منافسات مجموعة تجنب الهبوط في المرحلة الثانية.

ويتواجد في مجموعة الهروب من الهبوط كلا من؛ الاتحاد السكندري والجونة وزد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.