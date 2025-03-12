محمد رمضان يخطر لاعبي الأهلي بانتهاء معسكر الفريق والعودة إلى منازلهم

الاهلي، أخطر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بانتهاء المعسكر وذلك بعد أزمة مباراة الزمالك الاخيرة في القمة 130.

وشهدت مباراة القمة 130 انسحاب النادي الأهلي وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وأبلغ رمضان لاعبي الأهلي بانتهاء المعسكر وعودتهم إلى منازلهم، حيث غادر الفريق فندق الإقامة متجها إلى مقر النادي بالجزيرة ثم مغادرة اللاعبين من هناك.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس النادي سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر أمس من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

ويعتبر الأهلي المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2 /0 ويتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وعلى صعيد آخر، منح الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

فيما يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لإعلان تمسكه بموقفه من عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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