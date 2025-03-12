الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد رمضان يخطر لاعبي الأهلي بانتهاء معسكر الفريق والعودة إلى منازلهم

محمد رمضان
محمد رمضان

الاهلي، أخطر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بانتهاء المعسكر وذلك بعد أزمة مباراة الزمالك الاخيرة في القمة 130.  

وشهدت مباراة القمة 130 انسحاب النادي الأهلي وإلغاء مباراته أمام الزمالك  في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وأبلغ رمضان لاعبي الأهلي بانتهاء المعسكر وعودتهم إلى منازلهم، حيث غادر الفريق فندق الإقامة متجها إلى مقر النادي بالجزيرة ثم مغادرة اللاعبين من هناك. 

وكشف مصدر داخل  النادي الأهلي، أن مجلس النادي سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر أمس من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

ويعتبر الأهلي المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2 /0 ويتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وعلى صعيد آخر، منح الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

فيما يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لإعلان تمسكه بموقفه من عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان الأهلي النادي الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

عضو بالنادي الأهلي يحرر محضرا ضد عمرو السولية بتهمة السب والاعتداء

يورتشيتش يوجه رسالة تحذير للاعبي بيراميدز بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل النقاب فرض وهل "البنطلون" فيه تشبه بالرجال؟، علي جمعة يرد

معجزات الرسول، مشاهد من فتح مكة وتحدى عثمان بن عفان

فتاة تسأل: ينفع ألبس الحجاب في رمضان وبعد كده أخلعه تاني؟ علي جمعة يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية