منافس الأهلي، نجم جديد يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

اقترب نادي إنتر ميامي الأمريكي، من ضم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد دي ماريا صاحب الـ37 عامًا، مع بنفيكا في يونيو المقبل، وبعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، لا ينوي الاستمرار في القارة العجوز، حيث خاض مع الفريق البرتغالي موسمين، عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي في صيف 2023.

ويسعى إنتر ميامي الأمريكي، لتعزيز صفوفه قبل كأس العالم للأندية على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد ضمن المجموعة الأولى، رفقة الأهلي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويمتلك إنتر ميامي، ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق، وهو صديق مقرّب من مواطنه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ويسعى لضمه إلى الفريق، خاصة أن دي ماريا لا يمانع بعدما حقق كل ما كان يسعى له في قارة أوروبا، مع ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

آنخيل دي ماريا

واعتزل دي ماريا اللعب دوليًا، ويريد أن يخوض منافسات أقل احتدامًا، لإدارة ما تبقى من مسيرته بشكل مناسب لعمره.

وكان فريق إنتر ميامي حقق فوزا كبيرا علي نظيره هيوستن دينامو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب شل إنيرجي بالجولة الثانية لبطولة الدوري الأمريكي في غياب ميسي.

أهداف مباراة إنتر ميامي وهيوستن دينامو

وأحرز أهداف إنتر ميامي الأمريكي كلا من تيلاسكو سيجوفيا، هدفان في الدقيقتين 6 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول وتاديو الليندي في الدقيقة 36 ولويس سواريز في الدقيقة 79 فيما سجل لاعب هيوستن دينامو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 85.

وقاد لويس سواريز إنتر ميامي للفوز الكبير بعدما ساهم في جميع الأهداف بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة وإحراز هدفا.

وشهدت مباراة إنتر ميامي ونظيره هيوستن دينامو، التي شهدت تألق سواريز في غياب ميسي، طرد إيان فراي لاعب الفريق الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

موقف إنتر ميامي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميامي الأمريكي، إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول فرق المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم فيما واصل هيوستن دينامو احتلاله، المركز 15 والأخير بالمجموعة الغربية دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.