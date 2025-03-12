الهلال السوداني يكشف تفاصيل إصابة نجميه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت الإدارة الطبية بنادي الهلال السوداني، عن تفاصيل إصابة الثنائي السنغالي إيمي تندينج والمالي أداما كوليبالي، مع اقتراب المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم 1 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موقف ثنائي الهلال السوداني المصابين من مواجهة الأهلي

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر "فيسبوك"، أن السنغالي إيمي تندينج يعاني من التواء في الكاحل وخضع لفحوصات طبية، وتقرر اراحته لمدة 10 أيام تتخللها جلسات علاج، تعقبها العودة التدريجية.

وفيما يتعلق بالجناح المالي أداما كوليبالي فقد خضع لفحوصات طبية أكدت معاناته من الإصابة على مستوى عضلات أسفل البطن والحوض، ويخضع لجلسات علاج وتأهيل، على أن يراقب الطاقم الطبي مدى استجابته للعلاج خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تحديد فترة غيابه.

ويقيم الهلال السوداني معسكرًا خارجيًا في تونس، بدأه فور وصوله أول أمس، وعقد حصة تدريبية هي الأولى بمعسكره الجاري، بالملعب الفرعي لاستاد رادس، تحت إشراف المدرب العام خالد بخيت.

على أن يواجه الهلال وديًا نظيره البنزرتي التونسي يوم 18 مارس الجاري، على ملعب الأخير، ويلعب مع النجم الساحلي في معقله بمدينة سوسة يوم 23 من الشهر ذاته.

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