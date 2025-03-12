الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السوداني يكشف تفاصيل إصابة نجميه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

كشفت الإدارة الطبية بنادي الهلال السوداني، عن تفاصيل إصابة الثنائي السنغالي إيمي تندينج والمالي أداما كوليبالي، مع اقتراب المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني 

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم 1 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موقف ثنائي الهلال السوداني المصابين من مواجهة الأهلي 

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر "فيسبوك"، أن السنغالي إيمي تندينج يعاني من التواء في الكاحل وخضع لفحوصات طبية، وتقرر اراحته  لمدة 10 أيام تتخللها جلسات علاج، تعقبها العودة التدريجية.

وفيما يتعلق بالجناح المالي أداما كوليبالي فقد خضع لفحوصات طبية أكدت معاناته من الإصابة على مستوى عضلات أسفل البطن والحوض، ويخضع لجلسات علاج وتأهيل، على أن يراقب الطاقم الطبي مدى استجابته للعلاج خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تحديد فترة غيابه.

ويقيم الهلال السوداني معسكرًا خارجيًا في تونس، بدأه فور وصوله أول أمس، وعقد حصة تدريبية هي الأولى بمعسكره الجاري، بالملعب الفرعي لاستاد رادس، تحت إشراف المدرب العام خالد بخيت.

على أن يواجه الهلال وديًا نظيره البنزرتي التونسي يوم 18 مارس الجاري، على ملعب الأخير، ويلعب مع النجم الساحلي في معقله بمدينة سوسة يوم 23 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السودانى الأهلي دوري أبطال أفريقيا الهلال

مواد متعلقة

هل يلحق أفشة بمباراة الهلال السوداني؟

الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم أمام الهلال السوداني

الأهلي يسعى لزيادة أعداد الحضور الجماهيري في مباراة الهلال السوداني

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

الأكثر قراءة

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

"الإعلاميين" تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في قطر

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

مفتي الجمهورية: لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

المزيد
الجريدة الرسمية