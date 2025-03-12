الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

هاني أبو ريدة يفوز بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (صور)

هاني أبوريدة، فيتو
هاني أبوريدة، فيتو

فاز هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي التي تقام حاليا بالقاهرة.

فيما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، إعادة انتخاب باتريس موتسيبي، كرئيس للكاف لدورة جديدة تستمر حتى عام 2029 بالتزكية كونه المُرشح الوحيد، من دون منافس.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء الجمعية العامة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بمقر الاتحاد في القاهرة.

انتخاب موتسيبى من جديد 

وشهدت الجمعية العمومية للكاف انتخاب رئيسا جديدا لـ"الكاف"، إلى جانب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، و6 ممثلين لإفريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ويتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).

وطبقًا للوائح الكاف، يجب أن تعتمد اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، بحضور باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية.

ويمثل الكاف راهنًا في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

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